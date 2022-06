Jakie sporty uprawia Dawid Godziek, gdy nie jeździ (lata) na rowerze?

Poza jazdą na rowerze bardzo lubię też biegać. Ta zajawka pomaga mi zadbać o formę. Oprócz tego trochę tenisa i koszykówki. To sporty, w których rozwija się całe ciało, a człowiek porusza się w różnych płaszczyznach. Według mojego fizjoterapeuty takie aktywności świetnie wpływają na aparat ruchu i pomagają w poprawie nawyków, które często łapiemy właśnie na rowerach. Poza sportami, które uprawiam w celu poprawienia swoich rowerowych osiągów, jeżdżę też na snowboardzie i pływam na wake’u. To bardzo kozackie zajawki.

Poza jazdą na rowerze bardzo lubię też biegać. Ta zajawka pomaga mi zadbać o formę. Oprócz tego trochę tenisa i koszykówki. To sporty, w których rozwija się całe ciało, a człowiek porusza się w różnych płaszczyznach. Według mojego fizjoterapeuty takie aktywności świetnie wpływają na aparat ruchu i pomagają w poprawie nawyków, które często łapiemy właśnie na rowerach. Poza sportami, które uprawiam w celu poprawienia swoich rowerowych osiągów, jeżdżę też na snowboardzie i pływam na wake’u. To bardzo kozackie zajawki.

Poza jazdą na rowerze bardzo lubię też biegać. Ta zajawka pomaga mi zadbać o formę. Oprócz tego trochę tenisa i koszykówki. To sporty, w których rozwija się całe ciało, a człowiek porusza się w różnych płaszczyznach. Według mojego fizjoterapeuty takie aktywności świetnie wpływają na aparat ruchu i pomagają w poprawie nawyków, które często łapiemy właśnie na rowerach. Poza sportami, które uprawiam w celu poprawienia swoich rowerowych osiągów, jeżdżę też na snowboardzie i pływam na wake’u. To bardzo kozackie zajawki.

Wracając do rowerów - masz w Polsce jakieś ulubione miejsce do jazdy na rowerze enduro? Widziałem, że coraz więcej czasu spędzasz właśnie na ścieżkach.

Wracając do rowerów - masz w Polsce jakieś ulubione miejsce do jazdy na rowerze enduro? Widziałem, że coraz więcej czasu spędzasz właśnie na ścieżkach.

Wracając do rowerów - masz w Polsce jakieś ulubione miejsce do jazdy na rowerze enduro? Widziałem, że coraz więcej czasu spędzasz właśnie na ścieżkach.

Mój ulubiony spot to zdecydowanie Bielsko. Jest tam mnóstwo tras o różnym poziomie trudności. Od naturalnych, trudniejszych, dla bardziej doświadczonych riderów, do bezpiecznych singli takich jak na przykład Twister. Do Bielska mam też bardzo dobry dojazd od siebie z domu, więc bardzo często zaglądam na kompleks Enduro Trails.

Mój ulubiony spot to zdecydowanie Bielsko. Jest tam mnóstwo tras o różnym poziomie trudności. Od naturalnych, trudniejszych, dla bardziej doświadczonych riderów, do bezpiecznych singli takich jak na przykład Twister. Do Bielska mam też bardzo dobry dojazd od siebie z domu, więc bardzo często zaglądam na kompleks Enduro Trails.

Mój ulubiony spot to zdecydowanie Bielsko. Jest tam mnóstwo tras o różnym poziomie trudności. Od naturalnych, trudniejszych, dla bardziej doświadczonych riderów, do bezpiecznych singli takich jak na przykład Twister. Do Bielska mam też bardzo dobry dojazd od siebie z domu, więc bardzo często zaglądam na kompleks Enduro Trails.

Strava to super opcja. Myślisz, że warto mieć ją na telefonie by monitorować swoje postępy?

Strava to super opcja. Myślisz, że warto mieć ją na telefonie by monitorować swoje postępy?

Strava to super opcja. Myślisz, że warto mieć ją na telefonie by monitorować swoje postępy?