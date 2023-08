Wywiad: Dlaczego Dawid Godziek (i inni rowerzyści) powinni grać w kosza?

: Najważniejsze zawody niby mam już za sobą, ale czuję, że sezon jednak nadal trwa. Chcę jeździć i przygotowywać się do startów które zaliczę w roku 2024. Do października będę starał się pracować nad nowymi sztuczkami, które wykorzystam za kilka miesięcy. Już niebawem w swoim ogródku rozłożę zupełnie nową poduchę, która na pewno pomoże mi się rozwijać. To będzie miejscówka treningowa na zupełnie nowym poziomie. Wielka, płaska poducha, na której można lądować na głowie, pomoże mi się przełamać do nowych pomysłów.

Offseason to coś co bardzo lubię realizować. Robię sobie dłuższy odpoczynek od roweru, który zazwyczaj wypada na przełomie grudnia i stycznia. Dwa miesiące odcinki, żeby nabrać energii i sportowego głodu na kolejny sezon. Dodatkowo mam też szansę, żeby odespać wszystko, co jest do odespania. Bardzo lubię ten czas. Zimowe wakacje, święta - dzieje się dużo dobrego.