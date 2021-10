Dawid Godziek zdobywa brązowy medal na Crankworx British Columbia!

Po kilku mniej udanych imprezach, w końcu doszło do przełamania. Dawid Godziek wrócił do rywalizacji o czołowe lokaty w pięknym stylu i już po wykonaniu pierwszego, "bezpiecznego" przejazdu zapewnił sobie miejsce na podium. W swoim przejeździe upchnął całą masę technicznych sztuczek, takich jak twister, cash roll barspin czy opposite tailwhip (wykonany w nieregularną stronę) z płaskiego dropa. Seria efektownych sztuczek została oceniona na 89 punktów i wszystko wskazywało na to, że w kolejnej próbie, Dawid dorzuci "do pieca" i nawiąże walkę, z Erikiem Fedko (91,66 pkt.) i niesamowitym Emilem Johanssonem. (95 pkt.)