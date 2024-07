Dawid Godziek Mistrzem Świata w rowerowym Slopestyle’u!

Co za człowiek?! Co za zawody?! Co za przejazd?! Co za sezon?! W sobotę, 27 lipca, 29-letni

Moment jest o tyle niezwykły, że w tym sezonie Dawid wygrał wszystko, co było do wygrania. Od pierwszych do ostatnich zawodów jeździł jak natchniony, wygrywając kolejno w Cairns (Australia), Innsbrucku (Austria) i Whistler (Kanada). Po zawodach w Kanadzie mógł pochwalić się nie tylko kolejnym złotym krążkiem, ale również zwycięstwem w klasyfikacji generalnej (z kompletem punktów na koncie) oraz zdobyciem prestiżowej nagrody Crankworx Triple Crown. Poza Dawidem, tytuł „potrójnego mistrza” cyklu ma na swoim koncie tylko

Gdy w pierwszym przejeździe Dawid zaliczył upadek na ostatniej przeszkodzie, całe polskie środowisko rowerowe na moment zamarło. Wielu zawodników zepsuło swoje próby, ale Timothee Bringer - główny rywal Dawida - wykonał perfekcyjny przejazd i zawiesił poprzeczkę na wysokości 94,4 punktu. To był świetny występ i genialny wynik, który w poprzednich zawodach mógł bez problemu zapewnić miejsce w pierwszej trójce. Dawid wiedział, że jeśli ma pokonać Francuza, to w drugim przejeździe musi pójść na całość i… Dokładnie tak się stało.

