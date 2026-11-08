Jak Dawid Godziek został mistrzem świata w slopestyle’u?

Rowery
Crankworx Christchurch, Nowa Zelandia – 2. miejsce
Sezon zaczął się od zawodów złotej rangi FMB World Tour w Christchurch w Nowej Zelandii. Mnóstwo młodych zawodników zaskoczyło fenomenalną formą. Bardzo szybko stało się jasne, że to będzie bardzo wymagający rok, a walka o zwycięstwo w pierwszej edycji Slopestyle Super League będzie nieprawdopodobnie zacięta. Tor na pierwszej imprezie był krótki, dynamiczny i bardzo wymagający, a dodatkowy Best Trick, mający wpływ na ostateczną ocenę przejazdu, mocno namieszał w wynikach. Dawid ukończył pierwszy start na drugim miejscu, ale było wyraźnie widać, że to złote medale są tym, co realnie go interesuje.
Crankworx Rotorua, Nowa Zelandia – 1. miejsce
Druga impreza i zmiana rangi ze złotej na diamentową. Większe emocje, większe przeszkody, większa presja i bardziej spektakularne triki. To właśnie takie okoliczności najbardziej odpowiadają Dawidowi, bo w Rotorui po raz kolejny zademonstrował pełny pokaz siły. Absolutnie zdominował konkurencję i pokazał, że do końca sezonu będzie walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej slopestyle’owego Pucharu Świata. Misję w Nowej Zelandii Dawid zakończył spektakularnym sukcesem. Jeden srebrny, jeden złoty medal i prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Można wracać do Europy na dwie kolejne imprezy.
Kalnica Bike Fest, Słowacja – 2. miejsce
Zawody złotej rangi FMB World Tour w słowackiej Kalnicy? Ano pewnie, że tak! Jeszcze jak! Słowacy słyną z hucznego i spektakularnego celebrowania rowerowej pasji, więc organizacja slopestyle’owej rywalizacji wśród kilku tysięcy naszych odrobinę szalonych sąsiadów z południa wyróżnia się naprawdę niezwykłym klimatem. Trasa była specyficzna, bardzo szybka, pozbawiona wielkich przeszkód – podobnie jak na pierwszych zawodach, bardziej pasowała do młodych riderów robiących zamieszanie niż do Dawida, ceniącego wyważoną, precyzyjną jazdę i efektowne triki na wielkich przeszkodach. Efekt – kolejny srebrny medal do kolekcji i utrzymanie stabilnej pozycji lidera w klasyfikacji generalnej.
Red Bull District Ride, Holandia – 2. miejsce
Powrót legendy! Po paru dobrych latach przerwy niesamowite zawody slopestyle’owe znów wylądowały w centrum miasta. Tym razem gospodarzami zawodów zostali Holendrzy, którzy w centrum Groningen zbudowali niesamowitą trasę podzieloną na 3 epickie dystrykty. Walka o medale była nieprawdopodobnie zacięta i wyrównana, a Dawida o włos pokonał reprezentujący Francję Timothé Bringer. Kolejne srebro trafiło w ręce Dawida.
Crankworx Whistler, Kanada – 1. miejsce
Kanada. Whistler. Miejsce, w którym wszystko się zaczęło. To właśnie tam miały się rozstrzygnąć losy regularnego sezonu. Przypominamy, że według zasad Slopestyle Super League 3 pierwszych riderów z klasyfikacji generalnej zaliczało bezpośredni awans do mistrzostw świata, a reszta o swoje miejsce musiała walczyć w dodatkowych play-offach. Dawid miał stabilną przewagę w generalce, ale jak dobrze wiecie – nie jest zawodnikiem, który mógłby odpuścić. W Whistler dołożył do pieca i z solidną przewagą zwyciężył w spektakularnym stylu. Została ostatnia, najważniejsza impreza – mistrzostwa świata.
Mistrzostwa świata Crankworx Mont-Sainte-Anne – 1. miejsce
To był absolutny pokaz dominacji. Nowa, dość specyficzna trasa, która lekko ograniczała możliwości zawodników, wymagające warunki na treningach i… niezachwiana psychika Dawida Godźka. To, co wyróżnia naszego zawodnika, to niebywała odporność na presję i stres. Na mistrzostwach świata w Mont-Sainte-Anne Dawid prowadził po pierwszym przejeździe, później został zepchnięty na drugie miejsce. Żeby wygrać, musiał sięgnąć po najtrudniejsze, najbardziej spektakularne triki, których nie robi żaden inny zawodnik na świecie. I zrobił to. Poprawił swój przejazd, rozbił bank i został pierwszym w historii mistrzem Slopestyle Super League!