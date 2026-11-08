Jak Dawid Godziek został mistrzem świata w slopestyle’u?

Sezon zaczął się od zawodów złotej rangi FMB World Tour w Christchurch w Nowej Zelandii. Mnóstwo młodych zawodników zaskoczyło fenomenalną formą. Bardzo szybko stało się jasne, że to będzie bardzo wymagający rok, a walka o zwycięstwo w pierwszej edycji Slopestyle Super League będzie nieprawdopodobnie zacięta. Tor na pierwszej imprezie był krótki, dynamiczny i bardzo wymagający, a dodatkowy Best Trick, mający wpływ na ostateczną ocenę przejazdu, mocno namieszał w wynikach.

ukończył pierwszy start na drugim miejscu, ale było wyraźnie widać, że to złote medale są tym, co realnie go interesuje.