Continental Speed King – opona do wszystkiego, nawet jeżdżenia po pociągu

Opona – gwarancja bezpieczeństwa

Pewnie rzadko się nad tym zastanawiasz, ale podczas jazdy Twój rower ma kontakt z trasą w zaledwie dwóch miejscach. Te dwa „punkty styku” to miejsca, w których opona dotyka ziemi, sklejki, asfaltu lub innej nawierzchni, po której się toczy. Cały Twój komfort, bezpieczeństwo i znaczna część kontroli nad rowerem zależą od tego, jak dobrze bieżnik opony dopasowuje się do terenu, po którym się poruszasz.

Najwięksi producenci opon sugerują, aby dobierać gumy nie tylko do trasy, ale także do warunków atmosferycznych. Najlepiej byłoby mieć 5 kompletów kół, 10 kompletów opon i dwóch wysokiej klasy serwisantów zatrudnionych na umowę o dzieło, którzy zajmowaliby się dopasowaniem sprzętu do aktualnych warunków. Na takie „atrakcje” może sobie pozwolić prawdopodobnie tylko garstka riderów ze światowej czołówki. „Zwykli” dirtowcy muszą jednak postawić na wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdych warunkach – na mokrym, suchym, ziemi, asfalcie, a nawet na sklejce. Czy taka opona naprawdę istnieje? Pogadaliśmy z kimś, kto wie na ten temat co nieco i oto, czego się dowiedzieliśmy…

„Przed nagraniami nie musiałem nawet kombinować ze zmianą opon. Wiedziałem, że Speed Kingi idealnie sprawdzają się na sklejce, więc wybór był prosty.” Dawid Godziek

W rolę eksperta oponowego wcielił się Dawid Godziek – obecny mistrz świata w slopestyle'u oraz pierwszy człowiek na świecie, który wykonał przejazd na jadącym pociągu.

Rower Dawida Godźka wyposażony w opony Continental Speed King © Bartek Woliński / Red Bull Polska Red Bull Bike Express © Bartek Woliński

Pociąg – „skateparkowa sklejka”

Dawida wiele osób podejrzewa, że jest kosmitą, który nigdy nie popełnia błędów. Być może coś w tym jest, ale warto mimo wszystko pomyśleć o minimalizacji skutków ewentualnych błędów, zanim się wydarzą. W przypadku tak szalonej akcji kwestia bezpieczeństwa to absolutny priorytet. Gdy trasa ma 2,7 metra szerokości, a każdy najmniejszy błąd może naprawdę wiele kosztować, przyczepność jest kluczowa. Każdy minimalny uślizg koła, każda utrata prędkości może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zobacz na własne oczy, jak precyzyjnie Dawid wykonał swój przejazd na pociągu:

1 min Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu! Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!

Trasy slopestyle'owe – miks ziemi i drewna

„W oponach mam maksymalne ciśnienie. Rower musi być tak sztywny, jak to tylko możliwe, by w przypadku problemu każde wyciśnięcie rollera lub zakrętu generowało maksymalną prędkość. Speed Kingi dają mi dokładnie to, czego potrzebuję” - podkreśla Dawid.

W tym sezonie Dawid zaliczył 3 starty i 3 razy stanął na najwyższym stopniu podium. Jeździł bardzo precyzyjnie, ale zdarzały się momenty, gdy popełniał drobne błędy – mocniejsza rotacja, krzywe lądowanie triku czy źle złapany tailwhip. A co z tego wynikło? Nic. Inni zaliczali gleby, pękały im opony, a Dawid jakimś cudem był na to odporny. Nie twierdzimy, że to w 100% zasługa opon, ale po kilku latach problemów technicznych i „pecha” z jakiegoś powodu wszystko zaczęło działać jak w szwajcarskim zegarku.

Pump track i asfalt

„Na pumptracku kluczowe jest czucie kontaktu z torem i efektywne wyciskanie. Testowałem wiele opon i Speed King znów okazał się najlepszy. Cieszę się, że nie muszę zmieniać opon w dirtówce, niezależnie od tego, po czym jeżdżę.”

Dawid Godziek pompuje swoje opony do maksymalnych wartości © Dorota Szulc / Red Bull Polska Red Bull Bike Express - Dawid Godziek © Bartek Woliński / Red Bull Polska

Jak zapewnić sobie możliwie najlepszy kontakt z nawierzchnią, jeśli nie przez opony dające maksymalną trakcję? Może się wydawać, że jazda po asfaltowych pumptrackach to prosta i przyjemna zabawa, ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy wchodzimy na wyższy poziom. Myślimy wtedy nie tylko o spokojnym pokonywaniu nierówności, ale o przelocie po torze na pełnej prędkości. Gdy przesuwamy kolejne granice i musimy zaufać swojej maszynie w 100%, pewność, że opona „utrzyma” nas w zakręcie i nie zwinie się na obręczy pod wpływem przeciążeń, jest bezcenna (a tak – to się naprawdę zdarza).

Dokładnie ten sam model opony, na której jeździ Dawid Godziek, czyli model Speed King nie jest dostępny w otwartej sprzedaży - korzystają z nich jedynie profesjonalni zawodnicy. Ale ta sama technologia jest użyta w całej serii opon Continental King , które mają zbliżone możliwości i osiągi, ale są dostosowane do potrzeb mniej zaawansowanych poziomem trików riderów. Opony z tej serii są dostępne w detalicznej sprzedaży. Czy rekomendacja Dawida wystarcza, żeby je przetestować? Wybór należy do Was!

Materiał powstał we współpracy z producentem opon Continental