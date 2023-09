Oczywiście to wszystko tylko przypuszczenia i domysły. Prawda jest jednak taka, że Dawid rzeczywiście wyląduje w tym roku w Utah i spędzi kilka dni, na przygotowaniu trasy dla Szymona razem z Przemkiem Abramowiczem. Trzeba przyznać, że chłopaki nie całkiem zrezygnowali z

, bo budowa przeszkód z litej skały i piachu przypomina pracę w kamieniołomie lub kopalni. Cały proces nie ma nic wspólnego ze spokojnym machaniem łopatą w okolicznym lesie. To kucie w skale ciężkim kilofem, przy czterdziestostopniowym upale. Wielu kopaczy marzyło o wyjeździe do Utah, ale prawda jest taka, że z warunkami panującymi na Red Bull Rampage radzą sobie jedynie najsilniejsi. Jeśli chodzi o Dawida, to jesteśmy spokojni. Ten gość nie boi się ciężkiej "roboty", więc cały wyjazd do Stanów na pewno potraktuje jako super przygodę!