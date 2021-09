Austriacka drużyna wpadła na ciekawy pomysł promujący starcia grupowe w LM - do nagrania video promującego mecze z drużynami z Włoch, Polski oraz Norwegii (Frisk Asker) zaprosiła sportowców z tych krajów. Polskę w klipie reprezentuje

W krótkim, utrzymanym w zabawnej konwencji, filmiku rider z Suszca musiał niepostrzeżenie przeniknąć do ośrodka treningowego śląskiej drużyny jako szpieg Austriaków (przy okazji pokazując widzom polskie miasto i jego atrakcje). Trener Salzburga podobno bardzo obawia się ekipy z Jastrzębia, więc chciał wykorzystać Dawida, do zdobycia kluczowych informacji o taktyce przeciwnika. Gdy po jednym z treningów, zmęczeni zawodnicy zeszli z pokrytego lodem boiska, Dawid wskoczył na taflę i zamontował na bandach kilka kamer szpiegowskich... Co było dalej i czy faktycznie Dawid pomógł Austriakom, sprawdźcie sami, oglądając poniższe video: