Dawid Godziek pobił rekord Armanda Duplantisa - skacząc wzwyż na rowerze

Ekipa nagrała przejazd w formie one‑shota: dron z kamerą leci za Dawidem, który po drodze pokonuje kolejne lekkoatletyczne przeszkody - serię klasycznych płotków, wybija się z rampy do skoku „wzwyż” na rowerze, lecąc nad poprzeczką ustawioną ponad 2 metry nad ziemią. Na deser - skok nad tyczką ze stylowym frontflipem. Warto jednak zaznaczyć, że sam przejazd, to jeszcze nie wszystko. Żeby nie było nudno, Dawid postanowił pobić rekord wysokości w skoku o tyczce ustanowiony przez

. Do realizacji tego zadania potrzebne było dodatkowe wsparcie…