Rowerowa szkoła trików Dawida Godźka - 10 porad dla początkujących

Ten poradnik to kompletne repetytorium rowerowej wiedzy, dzięki któremu uda Ci się zbudować bazę, niezbędną do dalszego rozwoju. Każdy rider chciałby zaczynać od flipów i tailwhipów, ale prawda jest taka, że bez solidnego fundamentu, prędzej czy później, coś się po prostu wykrzaczy. Kolejność ćwiczeń i sztuczek nie jest w tym filmie przypadkowa!

Ten poradnik to kompletne repetytorium rowerowej wiedzy, dzięki któremu uda Ci się zbudować bazę, niezbędną do dalszego rozwoju. Każdy rider chciałby zaczynać od flipów i tailwhipów, ale prawda jest taka, że bez solidnego fundamentu, prędzej czy później, coś się po prostu wykrzaczy. Kolejność ćwiczeń i sztuczek nie jest w tym filmie przypadkowa!

Ten poradnik to kompletne repetytorium rowerowej wiedzy, dzięki któremu uda Ci się zbudować bazę, niezbędną do dalszego rozwoju. Każdy rider chciałby zaczynać od flipów i tailwhipów, ale prawda jest taka, że bez solidnego fundamentu, prędzej czy później, coś się po prostu wykrzaczy. Kolejność ćwiczeń i sztuczek nie jest w tym filmie przypadkowa!