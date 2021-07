UKS Suszec - Uczniowski Klub Sportowy, z mojej rodzinnej miejscowości. Głównie w ataku lub pomocy. To było trochę tak, że niby umiałem grać, ale trzeba szczerze powiedzieć, że najlepszy to raczej nie byłem. W tym ataku było o tyle dobrze, że zawsze nogę gdzieś tam wstawić umiałem i piłka czasem wpadała do bramki. Całkiem nieźle się to sprawdzało. (śmiech)

Główna różnica między piłką a MTB jest taka, że jazda na rowerze to sport bardzo indywidualny. A ja jestem indywidualistą i cenię sobie to, że mogę sam decydować, gdzie, jak, kiedy i dlaczego będę trenował. Sam decyduję o wszystkim. Nie jestem od nikogo zależny i bardzo mi się to podobało.

Jak zacząłeś jeździć, od razu wiedziałeś, że to jest to, co chcesz robić zawodowo?

To dobre pytanie i mogę na nie odpowiedzieć na dwa sposoby. Gdyby rower nie pojawił się w moim życiu, to pewnie byłbym teraz górnikiem. Jeśli pytasz o to, co bym teraz robił, gdybym musiał nagle zrezygnować z jazdy, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Jazda na rowerze otworzyła przede mną mnóstwo różnych drzwi. W mojej głowie też otworzyły się zupełnie nowe klapki, które zmieniły moje podejście do życia. Teraz pewnie wybrałbym inną drogę, ale chyba nie ma sensu tego analizować. Jesteśmy tu i teraz.

Zacząłem dość szybko. Pierwszą pracą, jaką udało mi się ogarnąć, było roznoszenie ulotek. To było jakoś w gimnazjum, gdy potrzebowałem pieniędzy na części do roweru. Później ktoś podsunął mi pomysł na hotelarstwo i przez chwilę to właśnie z tą branżą planowałem się związać. Nasza rodzina jest też bardzo mocno związana z górnictwem. Mój tata i dziadek przez lata pracowali w tym zawodzie, więc razem z moim bratem Szymonem rozważaliśmy też taką możliwość. Skończyłem nawet technikum górnicze i odrobiłem miesięczne praktyki w kopalni.

Rodzinne tradycje odgrywają w moim życiu bardzo ważną rolę. To właśnie one ukształtowały mnie i Szymona. Wyrobiły charakter, sprawiły, że uparcie dążymy do celu. Zdecydowaliśmy jednak, że pójdziemy swoją drogą i tak też zrobiliśmy. Zamiast zgodnie z tradycją zostać górnikami, postanowiliśmy, że będziemy jeździć na rowerach. W początkowych latach naszej kariery ja skupiłem się na BMX-ie, a Szymon uprawiał Dirt Jumping. Teraz jak wiadomo trochę się to wszystko pozmieniało...

Ciężko powiedzieć, bo to bardzo różne zawody. Praca profesjonalnego zawodnika jest na pewno bardziej czasochłonna. Tutaj nie ma systemu zmianowego i życie cały czas kręci się wokół dwóch kółek. Górnicy idą do pracy na 8 godzin. To bardzo ciężka, fizyczna robota, ale gdy po kilku godzinach zrobią swoje, mają po prostu wolne.

