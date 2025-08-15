Dawid Godziek zwyciężył w Best Tricku na Crankworx Whistler

Przed Dawidem dwa dni treningów. Po kilku sesjach widać, że świetnie czuje się na trasie w Whistler. Jeździ pewnie i “odhacza” kolejne sztuczki ze swojej listy “do zrobienia”.

, którego udzielił nam kilka dni temu. Już teraz nastaw przypomnienie na niedzielny wieczór, ponieważ o godzinie 19:00 odbędzie się transmisja z zawodów Red Bull Joy Ride.