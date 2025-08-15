Rowery
© Maciej Świerz / OnPoint Pictures
MTB
Dawid Godziek zwyciężył w Best Tricku na Crankworx Whistler
Deszcz pokrzyżował plany zawodników na zaciętą rywalizację, ale nawet na skróconym Best Tricku Dawid Godziek pokazał, kto jest specjalistą od najbardziej efektownych sztuczek!
W czwartkowe popołudnie na festiwalu Crankworx Whistler odbył się pierwszy w historii Best Trick. Impreza zastąpiła rozgrywany do tej pory Speed and Style, ale niestety z powodu opadów deszczu została maksymalnie skrócona i zamiast mocnego turnieju w systemie pucharowym trick vs trick, zawodnicy rozegrali tylko półgodzinny luźny jam.
Na szczęście 30 min w zupełności wystarczyło Dawidowi Godźkowi do tego, by po raz kolejny udowodnić, że jeśli chodzi o najbardziej efektowne triki - nie ma sobie równych. Już w drugim skoku odjechał cashrolla z barspinem - sztuczkę, którą poza nim wykonuje może 2-3 zawodników na świecie. Warunki były trudne, wybicie śliskie, co utrudniało zwłaszcza tak skomplikowane rotacje. Wielu riderów wycofało się z rywalizacji, ponieważ w niedzielę odbywają się najważniejsze zawody sezonu - Red Bull Joyride.
“Trochę szkoda, że zawody ostatecznie zostały skrócone, ale ostatecznie wszyscy mieliśmy tyle samo czasu.” Komentował tuż po zawodach pierwszy w historii zwycięzca kanadyjskiego Best Tricka. Świetna forma Dawida to doskonały prognostyk przed ostatnim przystankiem pucharu świta, który w niedzielę odbędzie się na legendarnej trasie w Whistler.
Red Bull Joyride - transmisja w niedzielę o 19:00 polskiego czasu
Przed Dawidem dwa dni treningów. Po kilku sesjach widać, że świetnie czuje się na trasie w Whistler. Jeździ pewnie i “odhacza” kolejne sztuczki ze swojej listy “do zrobienia”. Więcej o jego przygotowaniach możesz przeczytać w wywiadzie, którego udzielił nam kilka dni temu. Już teraz nastaw przypomnienie na niedzielny wieczór, ponieważ o godzinie 19:00 odbędzie się transmisja z zawodów Red Bull Joy Ride.