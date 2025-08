Czy kolejny raz będziemy zachwycać się niezwykłymi umiejętnościami

? To chyba byłoby już trochę nudne, więc tym razem całą narrację poprowadzimy inaczej. W swoim przejeździe Dawid wyglądał tak, jakby… jechał po bułki do sklepu. To wszystko wyglądało, jakby było dla niego za proste! Triki, które wykonywał, wyglądały na łatwe i niewymagające dużego nakładu siły czy energii. Był spokojny, wyważony. Wszystkie sztuczki lądował z chirurgiczną precyzją – dokładnie tam, gdzie powinien, i dokładnie tak, jak powinien. Latał wyżej niż wszyscy i miał znacznie lepszy styl. Dopiero gdy dojechał do mety, a nam udało się przetworzyć to, co tak naprawdę wydarzyło się na trasie, zrozumieliśmy, że jest to przejazd na złoto, a złudne wrażenie “jazdy po bułki” było po prostu efektem wypracowanej powtarzalności, doskonałej formy fizycznej i idealnego przygotowania psychicznego.