Wywiad z Dawidem Godźkiem: "Będę walczyć o złoto na każdym Crankworxie"

W ubiegły weekend Dawid Godziek wywalczył srebrny medal na zawodach z cyklu Crankworx World Tour w Nowej Zelandii . Jest to najlepszy wynik polaka w slopestyle'owym pucharze świata, ale z naszej ostatniej rozmowy wynika, że "Dawidzior" dopiero się rozkręca. Zobacz powtórkę zawodów i sprawdź wywiad, którego nasz rowerowy lotnik udzielił nam tuż po imprezie.

Maciej Świerz: Dawid, ogromne gratulacje! Co czułeś po ukończeniu swojego wymarzonego przejazdu?

Dawid Godziek : Bardzo dziękuję! Po odjechaniu pierwszego przejazdu czułem mega zadowolenie i ulgę, że udało się zrealizować najważniejszą część planu. Po drugim przejeździe żałowałem trochę, że nie zaryzykowałem na ostatniej hopie. To pedałowanie na dojeździe niestety trochę wybiło mnie z rytmu.

Czyli jest coś, co chciałbyś zrobić w swoim przejeździe trochę inaczej?

Na ostatniej hopie miałem wykonać nieco inny trik, a na boner logu zabrakło x-upa. Trochę nie siadła mi ta hopa, przy której zbudowany był drewniany wallride. Zrobiłem tam tylko one-foot table’a i wiem, że na wygraną było to jednak trochę za mało. Te elementy zdecydowanie do poprawki.

Coś tam niby można poprawić, ale patrzyłem na twój przejazd i myślałem: Zero błędów, zero problemów, wszystko zgodnie z planem. Czy w zimie wprowadziłeś do rozpiski jakiś magiczny trening, czy po prostu w końcu dopisało ci szczęście?

W zimie nic szczególnego się nie zadziało, ja też nie eksperymentowałem z treningami. Mam wrażenie, że w końcu zaprocentowało moje doświadczenie i po prostu nie miałem pecha. Sam nie wiem. Bardzo często katuję triki, które zrobiłem w swoim przejeździe i to moim zdaniem jest klucz do sukcesu... Dużo rzeczy się poskładało: objeżdżenie toru, który nie zmienił się od jesieni, solidne treningi, brak wiatru w finałach... To wszystko przełożyło się na mój finalny wynik.

Nie tylko ty przyprogresowałeś. Dla mnie ta zima to jakaś jedna wielka zagadka, bo w życiu nie widziałem, by zawodnicy przez kilka miesięcy zrobili taki progres. Co o tym myślisz?

To na pewno był pierwszy raz, gdy w przeciągu kilku miesięcy zobaczyłem aż tak niesamowity progres u zawodników. Na treningach sporo się działo, w zawodach też posypało się mnóstwo kozackich trików. Jaram się i jestem bardzo zmotywowany do dalszego progresowania.

10 min 3 najlepsze przejazdy z zawodów slopestyle'owych na Crankworx Rotorua 2023 Zobacz 3 najlepsze przejazdy z zawodów slopestyle'owych na Crankworx Rotorua 2023

Jak myślisz, co jest powodem tak dynamicznego rozwoju?

Główny powód progresu jest taki, że wszyscy mają dostęp do powietrznych lądowań. Da się je ustawić na wszystkich hopach, więc można katować w zasadzie bez przerwy. Powstaje coraz więcej nowych miejscówek, takich jak kryte skateparki i dirt parki. Jest dużo więcej możliwości, więc progres leci!

Kto najmocniej rozwinął się przez zimę?

Bardzo doceniam progres Lucasa Huperta , który zajął w Nowej Zelandii 5. miejsce. Jest bardzo młody i mocno zmotywowany. To dobrze rokuje na przyszłość.

Kolejne zawody za niecałe dwa miesiące w Cairns. Myślisz, że zawodnicy będą próbowali podnieść poziom jeszcze wyżej, czy będą próbowali utrzymać to, co udało się im wypracować przez zimę?

Myślę, że na każdym torze zawodnicy są w stanie pokazać coś innego. Hopy, które powstały w Cairns mocno różnią się od tych, na których latamy na innych zawodach, więc raczej nie nastawiałbym się na bardzo spektakularne triki. Z tego, co mówili inni riderzy, przeszkody są dość specyficzne i trudne. Wszystko komplikuje też pogoda. Chłopaki wspominali, że na miejscu jest tak gorąco i wilgotno, że dosłownie co trzy przyjazdy wykręcali lub zmieniali mokre koszulki. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądać.

Przejazd Dawida to zimny prysznic (z szampana) dla Emila! © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Jak już jesteśmy przy temacie innych chłopaków, to muszę zapytać cię o tego, który budzi najwięcej kontrowersji. Na czym twoim zdaniem polega fenomen Emila Johanssona ?

Myślę, że fenomen Emila polega na tym, że gość jest świrem trenującym non stop. Wyjeździł i wytrenował swój szalony poziom i tutaj nikt nie ma nic do gadania. Jaki cudem potrafi wykręcić wszystkie triki w obu kierunkach i za każdym razem wygląda to tak samo? Szczerze to nie mam pojęcia. (śmiech)

0,25 punktu to żadna przewaga, myślisz, że gdybyś przebił jego wynik, to mógłby coś jeszcze pokazać w drugim przejeździe?

Faktycznie różnica w punktacji była niewielka. Rozmawiałem z Emilem po zawodach i mówił mi, że miał jeszcze coś do dołożenia, ale nie był tego pewny. Jak dokładasz do przejazdów najgrubsze triki, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy uda ci się je wylądować.

Jestem bardzo ciekaw, jak zachowałby się pod presją... Tom Isted, który stał z wami dwoma na podium powiedział w wywiadzie, że "Godziek i Johansson są na innym poziomie". Mi bardzo spodobało się to stwierdzenie, ale jestem ciekaw co ty o nim myślisz?

To bardzo miło, że Tom tak powiedział. Mam wrażenie, że jest w stawce kilku zawodników, którzy mogą powalczyć o podium, ale jest część riderów, którzy mają na to mniejsze szanse. Ograniczają ich asortyment trików i umiejętności. Bardzo się jaram, że jestem w tej pierwszej grupie. Ciśniemy dalej!

Czyli walczymy o złoto w Cairns?

Ja w tym sezonie będę walczyć o złoto na każdym Crankworxie. Na zawodach w Nowej Zelandii poczułem, że naprawdę mogę to zrobić. Wcześniej myślałem o tym, trochę się z tym czaiłem, ale w tym sezonie wiem, że jestem gotowy, żeby wygrać te zawody. Taki jest mój cel. Nie ma innej opcji.