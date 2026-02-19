21 lutego na festiwalu Crankwrox w Christchurch odbędzie się pierwsza runda slopestyle'owego Pucharu Świata. W zawodach udział weźmie Dawid Godziek, którego złapaliśmy na rozmowę o nadchodzącym sezonie:

Maciej Świerz: Jak wyglądały Twoje tegoroczne przygotowania do sezonu – czy coś zmieniłeś w porównaniu do poprzednich lat?

Dawid Godziek: Tej zimy nie było jakichś radykalnych zmian. Na pewno było lepiej niż rok temu, bo zimą 2024/2025 dojechała mnie kontuzja kolana. Przez kilka miesięcy nie mogłem trenować, a teraz fajnie pocisnąłem. Mam też takie ogólne wrażenie, że z roku na rok tych przygotowań jest więcej, są bardziej profesjonalne i lepiej przemyślane. Nabrałem sporo doświadczenia, wiem już, co dobrze działa, a co nie za bardzo.

Dołożyłem trochę siłowni, budowałem mięśnie, skupiłem się też na interwałach, bo z tym zawsze zmagałem się na zawodach. Jak jedzie się przez minutę na pełnym obciążeniu, to na najeździe na ostatnią przeszkodę często brakowało mi siły w nogach. Myślę, że to się poprawi w tym sezonie.

No i poszedłem też do dietetyka, ale w sumie nie do końca chce mi się stosować do jego zaleceń. (śmiech) Za dużo wyrzeczeń, gotowanie z wagą w ręce, żeby to miało sens. Chyba zostanę przy jedzeniu na wyczucie, mniej więcej zdrowo. Trochę mi podpowiedział fajnych rzeczy, coś sobie wdrożę, ale takie w pełni profesjonalne podejście do diety to chyba jednak nie dla mnie.

Czego było więcej - trenowania i katowania nowych sztuczek czy odpoczynku?

Zimą zdecydowanie nie ma u mnie miejsca na katowanie nowych trików, bo nie ma do tego warunków. Nie mamy w Polsce krytej miejscówki, a kolejne wyjazdy też chyba nie są najlepszym pomysłem - przecież czasem trzeba odpocząć. Nabiera się trochę dystansu i takiego rowerowego głodu.

Poza tym, przy eventach, które już w lutym zaczynają się w Nowej Zelandii, ta zima wcale nie jest taka długa, jakby się mogło wydawać. Tak naprawdę tej przerwy nie było aż tak dużo. Może nawet trochę za mało? Z drugiej strony cały czas chce mi się jeździć, więc szukam różnych okazji - może nie na odblokowywanie nowych sztuczek, ale po prostu na pojeżdżenie.

Co jest dla Ciebie najważniejsze przed startem sezonu: forma fizyczna, świeża głowa, zbudowanie czegoś, czym można zaskoczyć rywali i kibiców?

Na pewno świeża głowa jest bardzo istotna. Tak, żeby wjechać w sezon na pełnej mocy. Forma fizyczna też gra dużą rolę, bo inaczej wyglądają starty, gdy jest się już wjeżdżonym w rower i trening to codzienność, a inaczej, gdy wpada się na pierwsze zawody po dłuższej przerwie.

Jeśli chodzi o nowe triki, to początek sezonu nie jest dobrym momentem na takie ruchy. Ani na treningach, a tym bardziej na zawodach. Każdy zawodnik ma pewnie trochę inaczej, ale u mnie nowe rzeczy pojawiają się raczej w trakcie sezonu albo pod jego koniec, gdy mam więcej przestrzeni, żeby zaryzykować.

Przed Tobą zawody w Christchurch - jak się czujesz przed startem?

Bardzo dobrze. Traktuję to trochę jako rozgrzewkę przed sezonem i startem w Rotorua. To dobry moment, żeby zebrać nowe doświadczenia i wbić się w rytm startowy.

Mamy tak mało eventów w ciągu roku, że chcę startować w każdej dostępnej imprezie - żeby dobrze czuć się na rowerze i odświeżać sobie schematy, które pomagają mi dobrze rozegrać zawody.

Trenowałeś z innymi zawodnikami? Kto poza tobą jest w gazie?

Coraz więcej młodych riderów zaczyna robić konkretne zamieszanie. Keidan Ingersoll, Chance Moore - nabierają doświadczenia i mają coraz więcej wytrenowanych bangerów. Myślę, że w tym sezonie mogą mocno namieszać, jeśli nie przebuzują na treningach.

Keidan już w ubiegłym sezonie miał umiejętności, ale nie do końca radził sobie z głową - gleba na treningach, potem jakaś niepotrzebna kontuzja. Zobaczymy. Fedko też mocno docisnął całą zimę. Będzie z kim walczyć. Trzymam kciuki zwłaszcza za młodych.

Czy miałeś już okazję trenować na tej trasie w Christchurch?

Tak, jestem już po pierwszych treningach. Tor jest bardzo przyjemny, mimo dużych problemów z pogodą. Mieliśmy tu naprawdę okropne ulewy - do tego stopnia, że lokalnie pojawiły się podtopienia i powodzie.

Organizatorzy świetnie zabezpieczyli trasę, która dzięki temu teraz bardzo dobrze działa. Dopracowali ją względem tego, co zbudowali rok temu. Rozmiary przeszkód nie są ogromne, nie przerażają. Można polatać na zajawie, a jednocześnie jest na tyle dużo lotu, że da się wcisnąć naprawdę efektowne triki. Bardzo fajny kompromis. Cytując klasyka: Podoba się dla mnie! (śmiech)

Jaki jest Twój plan na te zawody – znane pewniaki czy coś nowego?

W Christchurch Dawid stawia na "pewniaczki" © Dawid Wilkus

Na tych zawodach zdecydowanie pewniaczki. Żadnych… Chociaż w sumie mam przygotowany jeden triczek, który może być pewniakiem, a jeszcze nigdy nie robiłem go na zawodach. Zobaczymy. Może prędzej w Rotorua, ale wszystko zależy od tego, jak ułożą się zawody.

To pierwsze zawody sezonu – jak ważne jest dla Ciebie dobre wejście w okres startowy?

Te pierwsze zawody są ważne i super byłoby dobrze w nie wejść. Z drugiej strony nie mam jakiejś dodatkowej presji. Jak zawsze – chcę po prostu zrealizować swój plan, nie przebuzować, zrobić swoją robotę i tyle.

W tym sezonie pojawia się nowy twór – Slopestyle Super League. Jak zareagowałeś na tę inicjatywę?

Jak usłyszałem o Super League, byłem zadowolony. Fajnie to brzmi, jest jakiś powiew świeżości, ludzie o tym gadają. Mam nadzieję, że przełoży się to na rozwój imprez i całej dyscypliny.

Z drugiej strony wiem, że organizatorzy mają trochę problemów… Zobaczymy. Czas pokaże.

No tak, zapowiada się ciekawie. A w praktyce: Więcej zawodów i dłuższy sezon - motywacja czy wyzwanie logistyczne?

Dla mnie to większa motywacja. Cieszę się na ten sezon i na to, jak wygląda kalendarz. Będzie co robić, sporo się dzieje. Poza zawodami mam też zaplanowanych kilka innych fajnych tematów. Robi się gęsto, ale bardzo mnie to cieszy.

Doceniam miejsce, w którym jestem w swoim życiu, i staram się czerpać z tego frajdę.

Jak oceniasz poziom rywalizacji w nowej formule - spodziewasz się większych emocji? Play-offy, superfinały?

Szczerze mówiąc, jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania. Nie analizowałem super dokładnie wszystkich zasad i podejrzewam, że wszystko wyjdzie w praniu.

Jeszcze wczoraj pojawiła się informacja, że organizatorzy planują zmienić format przejazdów. Zawody miałyby wyglądać tak: dwa przejazdy, potem dokładamy best trick, który dorzuca punkty do wyniku z lepszego przejazdu. Na Instagramie rozpętała się burza.

Mi się to trochę podoba, bo ja w sumie lubię best tricki. To dobra opcja, żeby dodatkowo podbić swoją punktację. Wyobrażam sobie, że w moim przypadku tak by to działało. Zobaczymy w ten weekend, jak to zadziała.

Ten rower jest GORĄCY! © Dawid Wilkus Z przodu - Rock Shox Pike DJ © Dawid Wilkus Napęd SRAM - niezawodny! © Dawid Wilkus Piasty i koła Industry 9 - prosty wybór © Dawid Wilkus HOT! © Dawid Wilkus Mistrzowski rower w pełnej okazałości! © Dawid Wilkus

Czy Twoim zdaniem Slopestyle Super League może wynieść dyscyplinę na nowy poziom?

Organizatorzy muszą się bardzo postarać, żeby obronić cały koncept i wszystkie zmiany. Wydaje mi się, że potrzebny jest bardzo duży sponsor, który realnie przełoży się na wzrost zainteresowania i rozwój dyscypliny. Może jakiś kanał telewizyjny?

Coś, co podbije oglądalność, bo tylko to może dać nam szansę na budowanie realnego zainteresowania. Wiadomo - jak nikt nie będzie oglądał, to będziemy sobie tak po prostu skakać, a zainteresowanie będzie stopniowo spadać. To na pewno nie jest optymistyczna wizja, ale ja jestem przekonany, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę!

Zobaczymy. To będzie ciekawy sezon...