, który w ubiegłym sezonie świętował swoje drugie zwycięstwo w konkurencji BMX Dirt. Zawodnik z Suszca znany jest głównie z jazdy na większym rowerze MTB, ale wygląda na to, że trenowanie obu dyscyplin zdecydowanie mu nie przeszkadza. Dawid regularnie melduje się na podium w zawodach z cyklu Crankworx World Tour (puchar świata MTB), a na dokładkę, raz w sezonie wygrywa najważniejsze zawody BMX’owe na świecie. Robi wrażenie, co?

To chyba najmocniejszy z wszystkich argumentów. W ubiegłym sezonie Dawid był na X-Games absolutnie bezkonkurencyjny. Presja i abstrakcyjnie wysoki poziom panujący na imprezach MTB sprawiły, że na zawodach BMX Dirt, polski rider czuł się jak ryba w wodzie. Nie szarpał się z nowymi trikami i spokojnie odblokowywał swoje sztuczki. Z tego, co wiemy, miał jeszcze kilka asów w rękawie, ale po prostu nie musiał ich wykorzystywać. Podejrzewamy, że duży (jak na zawody BMX) rozmiar przeszkód nieco zaskoczył chłopaków, którzy rywalizowali z Dawidem, a przyzwyczajenie reprezentanta Polski do znacznie większych, dirtowych kickerów, przełożyło się na pewną i stabilną jazdę.

I wylądował pierwszego na świecie cash rolla z płaskiego dropa. Tak, wiemy, że to inny rower i inne okoliczności, ale obserwując występy Dawida mamy wrażenie, że jeszcze nigdy nie był w tak dobrej formie. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie, Dawid jest na poziomie, na jakim nigdy wcześniej nie był. Nic nie musi, wszystko może, a zwycięstwo przed własną publicznością na Pucharze Świata złotej rangi FMB na pewno dodało mu skrzydeł. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak rok temu, Dawid będzie chciał utrzymać dobrą passę i przeciągnąć medalowe występy aż do zawodów Red Bull Joyride, które odbędą się w Kanadzie.

