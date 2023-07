W dzisiejszej relacji zaczniemy odwrotnie niż zwykle - od deseru. Po zaciętych zmaganiach w konkurencji X-Games BMX Dirt (do której jeszcze wrócimy), zawodnicy zrobili sobie krótką przerwę na odpoczynek, a następnie rozpoczęli rywalizację w klasycznym, oldschoolowym Best Tricku.

do Kalifornii, nasi rowerowi szpiedzy donieśli nam o kilku spektakularnych sztuczkach, które reprezentant Polski przygotował na “ekstremalne igrzyska”. Spodziewaliśmy się bardzo skomplikowanych rotacji lub kombinacji z potrójnym tailwhipami, ale to co zobaczyliśmy na zawodach, sprawiło, że przez następne kilka godzin musieliśmy zbierać szczęki z podłogi…