Niemożliwe? A jednak! Dawid Godziek zdobywa złoto na X-Games w Kalifornii!

Halo halo! Czy ktoś może nas uszczypnąć? Chociaż jesteśmy już kilka godzin po zawodach X-Games w konkurencji BMX Dirt, ciągle nie do końca wierzymy w to co się wydarzyło. Jeszcze raz przypominamy wszystkim zapominalskim i informujemy wszystkich niedoinformowanych -

To był prawdziwy majstersztyk. Od zawsze podkreślaliśmy, że jedną z największych zalet Dawida jest wypracowana przez niego powtarzalność. Skoro tuż przed zawodami rider z Suszca odblokował na swoim backyardzie kilka naprawdę kozackich bangerów, nie pozostało mu nic innego, jak przelecieć na drugą półkulę i połączyć wszystkie sztuczki w jeden spójny przejazd.

To był prawdziwy majstersztyk. Od zawsze podkreślaliśmy, że jedną z największych zalet Dawida jest wypracowana przez niego powtarzalność. Skoro tuż przed zawodami rider z Suszca odblokował na swoim backyardzie kilka naprawdę kozackich bangerów, nie pozostało mu nic innego, jak przelecieć na drugą półkulę i połączyć wszystkie sztuczki w jeden spójny przejazd.

To był prawdziwy majstersztyk. Od zawsze podkreślaliśmy, że jedną z największych zalet Dawida jest wypracowana przez niego powtarzalność. Skoro tuż przed zawodami rider z Suszca odblokował na swoim backyardzie kilka naprawdę kozackich bangerów, nie pozostało mu nic innego, jak przelecieć na drugą półkulę i połączyć wszystkie sztuczki w jeden spójny przejazd.