Dawid Godziek zwycięża w Whistler i dominuje w generalce Pucharu Świata!

Konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja

Jeśli mielibyśmy jednym słowem opisać tegoroczne starty Dawida Godźka , postawilibyśmy właśnie na konsekwencję. Polski zawodnik zaliczył pięć startów w zawodach Pucharu Świata w sezonie 2026 i ani razu nie wypadł z pierwszej dwójki. Sezon zasadniczy zakończył z dwoma złotymi i trzema srebrnymi medalami, a jego występ w Whistler jest najlepszym dowodem na to, że Dawid jest zawodnikiem kompletnym.

Już po pierwszych dniach treningów było widać, że trasa, którą w tym roku zbudowano na zawody w Kanadzie, nie jest idealna – mówiąc delikatnie. Prawie wszyscy zawodnicy walczyli z prędkością, płynnością i nieco niedopracowanymi lądowaniami. Prawie wszyscy, bo mimo odczuwalnych niedoskonałości Dawid, jak zwykle, stanął na starcie i po prostu zrobił robotę. Reprezentant Polski również zwracał uwagę na problemy, które pojawiły się na trasie, ale zamiast tracić energię na narzekanie, skupił się na zbudowaniu swojego przejazdu.

Taktyka naszego mistrza jak zwykle przyniosła pożądane rezultaty. Zamiast walczyć z zawodnikami i szukać odpowiedzi na ich triki, Dawid po prostu odblokowywał swoje najlepsze sztuczki na nieco innych, wymagających przeszkodach. Efekt? Twister nohander, cashroll barspin, triple tailwhip i kilka innych spektakularnych trików połączonych w jeden niesamowity przejazd. Było czysto, precyzyjnie i bezbłędnie. Nie jesteśmy w stanie wskazać ani jednego zachwiania czy nawet najmniejszego błędu. 94,5 punktu w pierwszej próbie wystarczyło, by pokonać wszystkich rywali i w drugim przejeździe skupić się już tylko na celebrowaniu zwycięstwa. Zobacz powtórkę zawodów w playerze powyżej.

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Mistrzostwa Świata w Mont-Sainte-Anne

Przed Dawidem ostatnia próba. 7 września najlepszych 10 zawodników i 5 zawodniczek sezonu zasadniczego powalczy o medale podczas oficjalnych Mistrzostw Świata w slopestyle'u. Ponieważ młodszy z braci Godziek ma ogromną przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej, nie musi brać udziału w fazie play-off. Miesiąc, który został do zawodów, może wykorzystać na trening i regenerację, bo w porównaniu z poprzednimi latami ten sezon był naprawdę wymagający.

Wiemy, że nasz zawodnik ma w swojej talii jeszcze kilka asów, których nie zaprezentował podczas oficjalnych zawodów, i wierzymy, że zachował je właśnie na tę jedną, szczególną okazję. Trasa slopestyle'owa w Mont-Sainte-Anne będzie zupełną nowością i szczerze mówiąc, już teraz nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co na pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata przygotują organizatorzy. Widzimy się 7 września – trzymajcie rękę na pulsie!