Seria trwa - Dawid Godziek zdobywa kolejny złoty medal!

Road to Red Bull JoyRide

poinformował nas o swoich planach startowych na ten rok, zastanawialiśmy się, czy połączenie najważniejszych zawodów freestyle MTB z X-Games (legendarną imprezą BMX'ową) jest w ogóle możliwe. Wiedzieliśmy, że młodszy z braci Godziek jest w formie, wiedzieliśmy, że odblokował kilka nowych sztuczek, którymi będzie chciał zaskoczyć rywali, ale to co wydarzyło się w ciągu ostatnich 10 dni, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

31 lipca Dawid wziął udział w zawodach Title Slopestyle, rozgrywanych na mini-festiwalu Crankworx Summer Series w bike parku SilverStar. Już w pierwszej próbie odjechał swój safe run, który został oceniony na 94 punkty i tym samym, w pięknym stylu pokonał swoich rywali. Warto dodać, że były to zawody rangi FMB Gold (ważniejsze są tylko FMB Diamond), a w imprezie wystartowało kilku riderów ze ścisłej czołówki. Jeszcze raz podkreślamy, bo zależy nam żeby to wybrzmiało - Dawid wygrał wykonując swój "bezpieczny przejazd", a największe bangery i najtrudniejsze triki, zostawił na kolejne zawody!

Jeśli przesiadka z jednego roweru na drugi jest taka prosta, to dlaczego pozostali zawodnicy nie poszli w ślady Dawida?

w konkurencji BMX Dirt. Zupełnie inny rower i format zawodów, nie zaszkodziły jednak formie polaka, który pierwszą połowę lipca spędził trenując równolegle na dwóch, zupełnie różnych rowerach. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie ma w tym wszystkim nic niezwykłego, bo skoro Dawid dobrze radzi sobie na BMX'ie, to nie powinien mieć problemów z rowerem MTB, ale każdy kto miał jakąkolwiek styczność z rowerowym freestyle'm wie, że takie porównanie nie ma w tym przypadku żadnego sensu.