Dawid Godziek zdobywa srebrny medal na Crankworx Rotorua!

Od pierwszej do ostatniej przeszkody jechał bardzo pewnie i precyzyjnie. Nie wahał się, nie popełniał nawet najmniejszych błędów – wszystko po prostu szło, dokładnie tak jak powinno. Nie było problemów z wybuchającymi dętkami, lekko przekrzywionymi lądowaniami, niedoborem prędkości. Każdy element przejazdu był idealnie przemyślany i dopracowany. Zadziałał rower, głowa i katowane od lat triki. Ciężka praca przyniosła efekty, a podium na zawodach pucharu świata, jest naszym zdaniem jak najbardziej zasłużone.

Tom „Ice-T" Isted zajął w Rotorurze trzecie miejsce. W pierwszym wywiadzie przyznał, że nie mógł liczyć na więcej, ponieważ Dawid i Emil są na innym poziomie. O przejeździe Dawida trochę już opowiedzieliśmy, więc teraz skupimy się na zupełnie innym, ale równie niesamowitym przejeździe Emila. Wiele osób narzeka na jego styl i powtarzające się w kółko triki, ale prawda jest taka, że ten gość poświęcił całe życie właśnie na to, żeby dopracować je do perfekcji.

