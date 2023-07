Katowice znów odleciały! Dawid Godziek wygrywa Red Bull Roof Ride!

Cytując klasyka: “We are not surprised”! Od początku sezonu

Wytrzymał. Mimo upadku w pierwszej finałowej próbie, w drugiej wcisnął “gaz do dechy” i pokazał przejazd z innej planety, totalnie poza zasięgiem rywali. Od pierwszej do ostatniej przeszkody jechał w swoim stylu - pewnie, zdecydowanie i bardzo precyzyjnie. Nie wahał się, nie eksperymentował, wykonywał sztuczki, które dopracował do perfekcji. Swój przejazd wypchał efektownymi “bangerami” i technicznymi kombinacjami z barspinami i tailwhipami. To wszystko złożyło się na rewelacyjne 94,25 pkt. i kolejne spektakularne zwycięstwo Dawida! (zobacz video z przejazdu w playerze na górze strony).