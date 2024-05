Dawid Godziek zwycięża w slopestyle'owym Pucharze Świata w Cairns!

To był przejazd marzenie. Od pierwszej, do ostatniej przeszkody wszystko szło po myśli Dawida. Nie było mowy o zachwianych lądowaniach czy niedopracowanych rotacjach. Polak jechał pewnie i precyzyjnie, odhaczając na swojej liście kolejne sztuczki. W jednym przejeździe upchał między innymi potrójnego tailwhipa, firmowego twistera z no-handerem oraz cashrolla z tailwhipem. Świetnie spisał się na technicznych, skatepark’owych sekcjach i dał czadu na wielkich dirtowych hopach.

To był przejazd marzenie. Od pierwszej, do ostatniej przeszkody wszystko szło po myśli Dawida. Nie było mowy o zachwianych lądowaniach czy niedopracowanych rotacjach. Polak jechał pewnie i precyzyjnie, odhaczając na swojej liście kolejne sztuczki. W jednym przejeździe upchał między innymi potrójnego tailwhipa, firmowego twistera z no-handerem oraz cashrolla z tailwhipem. Świetnie spisał się na technicznych, skatepark’owych sekcjach i dał czadu na wielkich dirtowych hopach. Warto zaznaczyć, że był to "tylko" "safe run", który miał mu dać szansę na wykonanie jeszcze lepszych trików w drugiej próbie! Aż strach pomyśleć co mogłoby się wydarzyć, gdyby któryś z rywali przebiłby wykręcone przez Dawida 93 punkty!

“To było moje największe sportowe marzenie. Przejazd był dobry, ale stać mnie na więcej. Jaram się tym, jak zakończył się zawody! Jestem taki szczęśliwy, że brak mi słów. Ten wynik na pewno doda mi pewności siebie. Co więcej mogę powiedzieć? Coś słyszałem o nagrodzie Crankworx Tripple Crown. Może to jest jakiś pomysł?”

