Wszystkie single Dawida Podsiadły (lista!)

Najlepszą recenzją tego numeru są anglojęzyczne komentarze pod nim w sieci. Jeden z nich: „I don't understand a word, but I can tell you I am obsessed with this song”. Inny: „I wish I could speak Polish, what a wonderful language”. A tak Dawid odciągał to śpiewanie po polsku! Odstawmy jednak żarty na bok, piosenka traktuje o poważnych rozterkach damsko-męskich, życiowych zakrętach i cierpiącej krtani. Do tego teledysk, promujący co prawda czystą rozrywkę, bo film wyprodukowany m.in. przez Dawida („Nie-znajomi”), ale celujący w swym przekazie w komunikat, jak bardzo jesteśmy zniewolonym przez telefonię komórkową i nowoczesne urządzenia pokoleniem. Ponad połowa z nas nie rozstaje się ze swoim smartfonem przez co najmniej 13 godzin w ciągu doby – punktuje w nim artysta. Punkt też dla niego.