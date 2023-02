Podwójny wywiad z braćmi Godziek: Czy Dawid pojedzie z Szymonem na Rampage?

Maciej Świerz: Cześć chłopaki, odpoczęliście już trochę po sezonie 2022?

Dawid : Zdecydowanie. Pojeździłem na snowboardzie, spędziłem trochę czasu w domu. Sezon startuje w tym roku wyjątkowo wcześnie, więc powoli wracam już do regularnego treningu.

Szymon : Ja to w sumie nie umiem i nie lubię odpoczywać. Spędziłem kilka dni katując różne sztuczki na nartach freestyle’owych, ale przy tym prawie cały czas starałem się jeździć na rowerze lub motorze. Jedyne momenty, w których rzeczywiście odpoczywam, przychodzą wtedy, gdy jestem kontuzjowany i po prostu nie mam wyjścia. Tak było dwa sezony temu i sezon temu, ale teraz wszystko jest dobrze, więc cisnę ile fabryka dała.

Jaka jest wasza ulubiona nierowerowa aktywność sportowa, którą ogarniacie w trakcie zimowej “przerwy”?

Dawid : Ja staram się próbować wszystkiego, co nie ma związku z rowerami. Trochę koszykówki, trochę squasha, a ostatnio byłem nawet na treningu ninja.

Co to jest trening ninja?

Dawid : No przecież teraz modne są takie różnego typu tory przeszkód, na których trzeba nad czymś przeskoczyć, przejść po jakiejś drabince i tak dalej. Fajny sposób na zupełnie nietypową aktywność ruchową.

A Ty Szymon? Też będziesz ninja w przyszłym roku?

Szymon : Chyba nie. Ja to jak nie jeżdżę na rowerze, to cały wolny czas spędzam na torach motocrossowych. Ostatnio udało mi się nawet wylądować flipa, a było to od zawsze jedno z moich największych marzeń, więc jaram się niesamowicie!

Podobno o przydatności rowerów elektrycznych człowiek przekonuje się w zimie. Wy korzystacie z elektryków w okresie, gdy można jeździć tylko po śniegu?

Dawid : Tak udało nam się nawet ogarnąć jeden kulig, za elektrykiem. Poza zabawą na płaskim, rowery elektryczne mocno ułatwiają też treningi w terenie.

Szymon : Dla mnie elektryk to jest w ogóle petarda. Od kiedy go mam, praktycznie w ogóle nie korzystam z normalnej endurówki, bo po prostu nie lubię podjeżdżać. Dzięki elektrykowi w godzinę mogę zrobić 6 albo nawet 7 przejazdów po lokalnych trasach, zajechać się na maksa i wrócić do domu ogarniać pozostałe tematy. Czegoś takiego nie byłbym w stanie zrobić na normalnym rowerze, więc korzystam ile wlezie. A co do samej zimy, to tak. Zabawa na elektryku jest przekozacka!

Zanim przejdziemy do omawiania planów na nadchodzący sezon wróćmy jeszcze na chwilę do roku 2022. Szymon, powiedz tak już na luzie, ze spokojną głową, jak to jest z tym Red Bull Rampage? Mam wrażenie, że Twoja relacja z tymi zawodami to taki “love-hate relationship”.

Szymon : Zdecydowanie tak jest i to u każdego zawodnika, bo zawody są bardzo specyficzne. Tutaj nie chodzi tylko o to, co dzieje się na miejscu w Utah. Trzeba też pamiętać o doborze ekipy, logistyce związanej z zakupem biletów, wynajmem samochodów, hoteli. Później na miejscu musimy też kupić narzędzia, rozplanować trening, wjeździć się w ten specyficzny teren. Jest naprawdę bardzo dużo składowych.

Tydzień przed eventem zaczyna się już prawdziwy hardcore. Najpierw wytyczamy swoją trasę, później zaczynamy budować te olbrzymie przeszkody, a ja cały czas pracuję przy kopaniu ze świadomością, że za jakiś czas będę musiał latać na tych wielkich hopach. W tym roku bardzo długo zastanawiałem się, czy dobrze wybraliśmy naszą linię. Większość zawodników postawiła na drugą stronę góry, która w pierwszej części była dużo bardziej stroma. Jednak ostatecznie chłopaki bardzo szybko stracili dużo wysokości i później mieli problem z płynnością, a czasem musieli nawet podjeżdżać. Ja w pierwszej części poszedłem na żywioł. Skupiłem się na szybkiej jeździe granią na manualu, a później skierowałem się w stronę canyon gapa. Na szczęście sędziowie docenili mój pomysł i udało mi się zrobić naprawdę kozacki wynik.

Chodzą plotki, że na kolejny Rampage zmieniasz ekipę. Powiesz nam coś więcej?

Szymon : No tak! Chyba mogę już oficjalnie powiedzieć, że chcę zabrać Dawida jako swojego kopacza. Jeszcze nie jesteśmy w 100% pewni, że to wypali, ale zrobimy wszystko, by tak się wydarzyło!

A jak ja się chciałem zabrać to nie było miejsca! Dawid do Ciebie mam pytanie o “sufit” w slopestyle’u. Na best tricku w trakcie Red Bull District Ride w ubiegłym sezonie zobaczyliśmy 5 trików, których nikt wcześniej nie lądował w zawodach, myślisz, że to zapowiedź kolejnych dużych zmian?

Dawid : Jestem przekonany, że tego sufitu nie ma i chyba nigdy nie będzie. W sportach freestyle’owych zawsze jest tak, że przez jakiś czas wydaje się, że wszystko zostało już wymyślone, aż nagle pojawia się ktoś, kto wpadnie na zupełnie nowy trik i po prostu go wyląduje. To zazwyczaj otwiera furtkę do zupełnie nowych sztuczek i tak dzieje się w kółko. Jestem przekonany, że w tym sezonie zobaczymy kolejne sztuczki, których wcześniej nikt nie próbował zrobić. Sam też pracuję nad tym by trochę odświeżyć swoje rowerowe portfolio!

Dawid Godziek na zawodach Red Bull District Ride © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Po ubiegłym sezonie mam trochę wrażenie, że ty jesteś tym słynnym “synem koleżanki mojej mamy”, któremu zawsze wszystko wychodzi i do którego zawsze jestem porównywalny. X-Games - złote medale. Seria FMB Gold - złote medale. Pewnie jakbyś zaczął grać w szachy to też wygrałbyś Mistrzostwa Świata?

Dawid : Aż tak to chyba nie. (śmiech) Ale rower to dla mnie rower. Nie ważne, czy chodzi o BMX’a, czy MTB, bo to czego raz się nauczyłem po prostu już ze mną zostaje. Najtrudniejsze jest przeskakiwanie między różnymi typami sprzętu, ale im częściej robię takie podmianki, tym lepiej mi to wychodzi. W przypadku BMXa największy problem mam z wlataniem się w duże hopy, bo same triki robi się łatwiej. Na MTB jest odwrotnie. Lepiej lata się konkretne skocznie, ale trochę trudniej jest wylądować skomplikowane sztuczki. Obecnie przeskoczenie i wczucie się w drugi rower zajmuje mi około tygodnia. Będę chciał to wykorzystać w przyszłym sezonie!

Jak już uchyliłeś rąbka tajemnicy, to opowiedz trochę o planach na przyszły sezon.

Dawid : Na pewno najmocniej skupię się na pucharze świata w slopestyle’u czyli cyklu Crankworx World Tour. W tym sezonie zaczynamy o wiele wcześniej, bo już w marcu, więc jak wspomniałem, cały czas trenuję i szykuję się do rywalizacji. W planach mam też udział w zawodach BMX’owych. Udowodniłem sobie, że potrafię bardzo szybko przestawić się z jednego roweru na drugi, więc chcę to wykorzystać. Jestem w dobrej formie, więc bardzo żałowałbym, gdybym rzeczywiście nie spróbował.

Do tego na X-Games są fajne nagrody!

Dawid : No tak. Podobno. (śmiech)

A jakieś projekty filmowe? Chodzi Ci po głowie coś konkretnego?

Dawid : Wydaje mi się, że to dobry sezon na taką inicjatywę. Starty kończymy dość wcześnie, bo końcem lipca i druga połówka roku na razie wygląda na wolną. Chcemy pojeździć z Szymonem po różnych bike parkach i może reanimować jeden projekt ze starych czasów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Szymon, a Ty w pełni skupiasz się na dużym rowerze?

Szymon : Nie do końca. Będę startował w mniejszych zawodach rangi FMB Gold by wywalczyć dziką kartę na Crankworx. Cały czas planuję oczywiście katować na dużym rowerze i jak najwięcej czasu spędzić na imprezach z cyklu Fest Series, ale na pewno nie chcę odpuścić rywalizacji w slopestyle’u.

Znów zorganizujesz Fest Sessions w “swoim ogródku”?

Szymon : Tak, zdecydowanie. Chcą do nas przylecieć najlepsi zawodnicy z całego świata, ale nie ma się co dziwić. Trasa, którą w Kudowie zbudował Nico Vink jest naprawdę niesamowita. Cały tydzień będziemy jeździć, filmować i cieszyć się czasem spędzonym razem z całą ekipą. Już nie mogę się doczekać.

Fest Series to ekstremalny, ale "rodzinny" cykl imprez © Bartek Woliński

Później kilka miesięcy luzu i kolejne starcie z Red Bull Rampage.

Szymon : Tak jest! Tej imprezy też nie mogę się doczekać. W tamtym roku pokazałem, na co mnie stać, więc w tym sezonie będę chciał jeszcze mocniej dołożyć do pieca.

To brzmi jak zapowiedź czegoś niezwykłego. Ależ to będzie sezon!