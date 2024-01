Szymon i Dawid Godziek w teamie Specialized!

Kilka tygodni temu, w rowerowym internecie pojawiła się informacja o tym, że Szymon i Dawid Godziek kończą swoją długą i owocną współpracę z polską firmą NS Bikes. Obaj bracia zaliczyli na rowerach NS'a konkretny progres, zdobywając w międzyczasie medale i puchary na największych, międzynarodowych imprezach. Dawid rozwinął skrzydła w slopestyle'u i obecnie stał się jednym z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych riderów na freestyle'owej scenie, a Szymon zmienił się w pełnokrwistego freeridera, walczącego o zwycięstwo na legendarnych zawodach Red Bull Rampage. Taki "pakiet", składający się z dwóch zdolnych, pracowitych i lekko szalonych braci był łakomym kąskiem dla każdej firmy rowerowej, więc jak łatwo się domyślić, na brak ofert nie można było narzekać.

Z tego co donieśli nam nasi terenowi szpiedzy wynika, że chętnych na współpracę z Dawidem i Szymonem było całkiem sporo, ale bracia od samego początku złapali świetny kontakt z ekipą Specialized i po pierwszych testach rowerów wiedzieli, że "to jest to!".

01 Dawid

Dawid podszedł do tematu na chłodno i jak na profesjonalistę przystało poukładał wszystko w swojej głowie oraz w garażu:

Trzeba przyznać, że rower mocno pasuje do Dawida! © Dawid Wilkus Dawid Godziek i jego nowy specialized P3. © Dawid Wilkus Współpraca z marką Specialized to szansa na rozwój dla Dawida! © Dawid Wilkus

"Z dumą ogłaszam, że dołączyłem do ekipy Specialized! To dla mnie ogromna szansa, aby rozwijać się i podnosić poprzeczkę w mojej karierze jeszcze wyżej. Jestem podekscytowany i gotowy na nowe wyzwania z tą niesamowitą marką u boku. Garaż na początek będzie wyglądał następująco:

Dirtówka/Slopestylówka : Spec P3

Slopeduro : Spec StumpJumper 27’5

Freeride : Spec Demo 29’

Elektryk : Spec Levo SL

Gravel : Spec Diverge

Miejski elektryk po bułki do sklepu : Spec Turbo Vado SL

Długo marzyłem też o rowerze do street trialu i wiem, że niebawem pojawi się u mnie również taka furka! - Komentował Dawid.

Poza Dawidem, na rowerach Speca będą również jeździć Nicholi Rogatkin z USA i Lucas Hupert ze Szwajcarii. Ta trójka riderów będzie próbowała zepchnąć z slopestyle'owego tronu riderów Treka, którzy od lat dominują na międzynarodowej arenie!

02 Szymon

Szymon, jak to Szymon, nie krył emocji i w każdej wypowiedzi o nowym sponsorze żywo opowiadał o swoich pierwszych planach na rowerowej podboje z nową maszyną u boku:

Szymon Godziek i Specialized Demo © Red Bull Content Pool

"Cieszę się mega, że dołączyliśmy z Dawidem do teamu Specialized. Czuję, że jest to nowy rozdział w mojej karierze. Od tego roku planuję pełne skupienie na freeride. Slopestyle'u i dirtu będzie jednak trochę mniej. Jaram się, że Dawid jest w tym wszystkim ze mną, bo właśnie on króluje w dyscyplinach, które ja planuję odpuścić. Wierzę, że wszystko będzie działać tak sprawnie, jak nigdy wcześniej!"

"Moim głównym rowerem będzie Specialized Demo. Będę na nim latał wszystkie eventy typu Big Air i prawdopodobnie Red Bull Rampage. Jeszcze trochę zastanawiam, ale myślę, że decyzję podejmę, gdy spędzę na tym rowerze trochę więcej czasu. Oprócz tego przyda mi się mniejsza freeride'ówka na ramie stumpjumper Evo, do dirtu wybieram P3., no i na koniec oczywiście moje ukochane elektryki, które uwielbiam. Czuję, że Turbo Levo to rower, na którym zrobię najwięcej lapsów!" Opowiadał Szymon...

Jeśli chodzi o scenę freeride'ową, to trzeba przyznać, że Specialized bardzo przytomnie uzupełnił lukę, którą wszyscy dostrzegli już kilka lat temu. Patrząc na progres Szymona oraz jego podejście do rywalizacji w zawodach Red Bull Rampage, zaryzykujemy stwierdzenie, że ekipa Speca zgarnęła braci Godziek w idealnym momencie...

03 Testy

Pierwsza próba już niebawem na największych hopach na świecie, które właśnie przechodzą przebudowę i przygotowania! Co ciekawe, wyjazd na tegoroczny Darkfest zaplanował nie tylko Szymon, ale również Dawid! Jeśli chłopaki mają gdziekolwiek przetestować swoje rowery, to najlepiej zrobią to właśnie na 30-metrowych hopach w RPA!