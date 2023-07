Dawid i Szymon Godziek po Red Bull Roof Ride: Jesteśmy dumni z tej imprezy!

Maciej Świerz: Chłopaki! Jeszcze raz wielkie gratulacje! Co czujecie po zawodach?

Dawid Godziek : Czuję mega zadowolenie, spełnienie i trochę ulgi, bo był to dla mnie najważniejszy start tego roku. Mega się jaram, że zrobiłem na tym evencie przejazd na pierwsze miejsce i coś specjalnego - cash rolla, który długo “czekał” w mojej głowie na specjalną okazję. Poczułem, że to był idealny moment, by go odpalić i bardzo się cieszę, że się udało.

Szymon Godziek : Ja czuję szczęście i dumę! Dumę z tego, jak to wszystko wyglądało. To były mega kozackie zawody i możemy się nimi chwalić na całym świecie!

Czuliście dodatkową presję jako gospodarze zawodów?

Dawid : Tak, trochę tej presji mieliśmy, ale ja starałem się skupić na swoich trikach i jak najlepszym przejeździe.

Szymon : Ja się trochę bałem, że zawodnicy będą marudzić, dlatego na pierwszej odprawie trochę z nimi pogadałem. Wytłumaczyłem im dlaczego warto ubierać zbroje, dlaczego gleby nie są wcale takie straszne, omówiłem kilka innych tematów i ostatecznie wszyscy byli zadowoleni, więc ja się jaram.

Jak oceniacie poziom tegorocznych zawodów?

Dawid : Myślę, że poziom zawodów był mega wysoki i chociaż na starcie brakowało kilku zawodników ze ścisłej czołówki, to reszta riderów na prawdę mocno się odpaliła. Widać, że nikt nie miał problemu z odblokowaniem głowy, mimo tak ogromnych przeszkód. Mega szacun dla wszystkich za ogarnięcie tak kozackiego show!

Szymon : To był jakiś kosmos! Przejazd, którym wygrał Dawid - nie do pobicia. Jake Atkinson - co to w ogóle za ziom!? Reszta zawodników też mocno dała czadu. Jestem bardzo zadowolony, że w tym roku wszystkie hopy działały tak, że mogliśmy w końcu odpalić swoje najlepsze triki!

1 min Przejazd Jake'a Atkinsona - finały Red Bull Roof Ride 20-letni Brytyjczyk Jake Atkinson zapewnił sobie tym przejazdem drugą lokatę w Red Bull Roof Ride 2023.

No właśnie. Z jednej strony olbrzymie hopy i mocny freeride, a z drugiej sklejka przypominająca skateparki i techniczne skillsy - jakie umiejętności zaprocentowały najmocniej i dlaczego?

Dawid : Myślę, że wszystko po trochę. Jazda po dużych hopach to podstawa, ale fajnie jeśli ktoś dodatkowo miał obycie ze skateparkami, bo jednak jazda po sklejce ma z tym sporo wspólnego. Techniczna banda i mały stolik przed dropem - niby nic, a jednak trzeba naprawdę mocno ogarniać, żeby utrzymać płynność na tak szalonym torze.

To chyba widać po riderach, którzy stanęli na podium. Drugie i trzecie miejsce wpadło w ręce chłopaków w wieku 20 i 19 lat. Spodziewaliście się tego?

Dawid : Mega dobrze się to oglądało. Bardzo świeże i energiczne przejazdy. Bardzo kibicuję chłopakom i myślę, że w najbliższym czasie będziemy oglądać ich na crankworxach i najważniejszych zawodach na świecie.

Szymon : O Jake’u już powiedziałem, ale Chance też zrobił niezwykłą robotę. Obaj riderzy na pewno mocno namieszają na scenie i nie mogę się doczekać, aż znów zobaczę ich w akcji.

Chance Moore zaliczył w Katowicach najlepszy występ w swojej karierze! © Bartek Woliński

Wróćmy jeszcze na moment do samej trasy, która działała w tym roku dużo lepiej niż na pierwszej edycji. Co mówili o niej zawodnicy?

Dawid : Zawodnicy nie mieli większych problemów. Wszystko wyglądało naprawdę bardzo dobrze i z tego co wiem, w tym roku nikt już nie narzekał na przeszkody. Odrobinę walczyliśmy z wiatrem, ale to jest coś z czym mierzymy się na każdym evencie.

Szymon : Tak jak powiedział Dawid - wszyscy byli bardzo zadowoleni. W zasadzie każdy zawodnik, z którym rozmawiałem mówił, że super mu się jeździło. Hopy były wielkie, ale bezpieczne, więc można było się odpalić, gleby też nie były wcale takie straszne - wszystko na plus. Nikt nie narzekał, przynajmniej do mnie. (śmiech)

A co zawodnicy mówili o samych zawodach? Podobało się im? Wrócą na kolejną edycję?

Dawid : Zawodnicy mega docenili organizację. To jak ekipa zadbała o nas wszystkich, było naprawdę niezwykłe. Wszyscy czuli się bardzo komfortowo, mieliśmy blisko hotel, z którego w zasadzie widzieliśmy naszą trasę. Coś takiego raczej nie zdarza się na eventach, więc wysoka piątka dla ekipy produkcyjnej, za kawał dobrej roboty, którą wykonali przy organizacji eventu.

Na początku pogoda lekko płatała nam wszystkim figle. Dopuszczaliście w ogóle do siebie to, że zawody mogą się nie odbyć?

Dawid : To prawda, pogoda na początku płatała figle, ale nie myślałem w ogóle o tym, że zawody mogłyby się nie odbyć. Zawsze da się znaleźć jakieś rozwiązanie, więc byłem pozytywnie nastawiony. Finalnie pogoda dopisała i w trakcie zawodów było po prostu idealnie.

Szymon : A ja trochę odwrotnie. Miałem w głowie ten niezbyt optymistyczny scenariusz , bo z prognozy wynikało, że pewnie uda nam się zrobić piątkowe kwalifikacje, a z sobotą może być ciężko. Na szczęście, jak to zwykle w moim życiu bywa - mam farta do takich rzeczy, więc wszystko się udało.

Czy w ogarnięciu pogody pomagali Wam lokalni szamani?

Szymon : Nie wiem, chyba MY serio jesteśmy jakimiś szamanami, bo czuję, że to szczęście nie bierze się znikąd. Kolejna edycja na pełnym farcie pogodowym. Idealne warunki na zawody. To nie przypadek!

Dawid : Tak to prawda. Zawsze, jak przychodzi dzień finałów to jest dobrze, więc rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy. (śmiech)

Jesteście zadowoleni ze swoich przejazdów? Chyba obaj mieliście jeszcze kilka pomysłów na urozmaicenie swoich przejazdów?

Dawid : Ja po moim drugim przejeździe miałem lekki niedosyt, bo na drugiej hopie w dolnej części trasy nie wyszło mi to co chciałem zrobić. Na wybiciu słońce mocno przyświeciło mi w twarz, więc musiałem trochę zaimprowizować. Ostatecznie mój przejazd wystarczył na pierwsze miejsce, więc stwierdziłem, że nie będę się szarpał z powtórką wszystkich trików, ale postanowiłem dorzucić smaczek w postaci cash rolla z płaskiego dropa.

1 min Kosmiczny przejazd Dawida Godźka po zwycięstwo w Red Bull Roof Ride! Zobacz, jak Dawid Godziek "odpalił" swoje najlepsze tricki w finałach Red Bull Roof Ride 2023. Ten przejazd zapewnił mu zwycięstwo w polskim przystanku PŚ FMB.

Szymon : Ja jestem bardzo zadowolony, ale mogłem tam jeszcze sporo dołożyć do pieca. W każdym przejeździe, przed ostatnią hopą trochę kręciło mi się już w głowie i niestety odrobinę się ratowałem. Chciałem zakończyć swój przejazd czysto i złapać punkty na dobry wynik.

Dawid, a Ty z tym cash rollem w victory runie to już totalnie zwariowałeś. Chciałeś to wylądować od samego początku imprezy, czy to była spontaniczna decyzja?

Dawid : Wiedziałem, że mam go wytrenowanego. Wiedziałem, że lądowanie dropa jest mega bezpieczne i długie, więc w razie jakiegoś problemu, na luzie odjadę sobie na tyłku. Musiałem to zrobić i mega się cieszę, że to wyszło.

Jak to w ogóle ma prawo działać. Jak nadać tak skomplikowaną rotację na płaskim dropie?

Dawid : Rotacja jest w zasadzie taka sama jak na normalnej hopie, ale na dropie muszę to wszystko szarpnąć najmocniej jak potrafię, żeby dokręcić sztuczkę i idealnie ją wylądować. Tak jak mówiłem, mam ją wytrenowaną, odjechałem ją już kilka razy, wiedziałem jak to zrobić, więc cieszę się, że wylądowałem ją na zawodach!

Dawid Godziek i pierwszy w historii flat drop cash roll wykonany w zawodach © Tomek Ustupski

Szymon, razem z Tadkiem Molskim przyznajemy Ci chwilowy zakaz na kręcenie cork-720. Zgadzasz się?

Szymon : Zgadzam się! Odwołuje, odpuszczam, nie robię. Nie wiem tylko trochę czemu, bo ten trik wchodził mi kiedyś, jak pstryknięcie palcami. Bardzo mocno skupiałem się na tej sztuczce trenując w domu przed Katowicami i Innsbruckiem, ale chyba po prostu gdzieś ją “zgubiłem”.

Z drugiej strony, FMX-owe triki zostały naprawdę mocno docenione przez sędziów. Rozumiem, że będziesz mocno pilnował tego stylu na kolejnych imprezach?

Szymon: Tak, postanowiłem, że będę się skupiał na FMX’owych sztuczkach jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. Bardzo się cieszę, że wszyscy tak mocno to docenili. Sędziowie, zawodnicy i kibicie mówili, że mój superman był jedną z najbardziej widowiskowych sztuczek na zawodach, więc naprawdę mocno się tym jaram!

1 min Finały Red Bull Roof Ride - przejazd Szymona Godźka Ten przejazd dał Szymonowi Godźkowi czwartą lokatę w zawodach Red Bull Roof Ride 2023.

No dobra chłopaki. To uznajmy, że Red Bull Roof Ride 2.0 jest już zamknięty, więc chciałem zapytać o to kiedy znów zobaczymy się w Katowicach?

Szymon : Mam nadzieję, że za dwa lata i już nie mogę się doczekać!

Dawid : Tak, byłoby naprawdę kozacko!