Dzień dziecka bez hamulców. Tak to się robi za małolata!

nie idzie raczej w parze z beztroskim dzieciństwem, to jesteście w grubym błędzie! Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy wiek dziecięcy i czy według nas nastolatek nadal jest dzieckiem, ale… przysłowie mówi, że tak naprawdę jakaś cząstka

, Jarosław Hampel, Damian Ratajczak, Bartosz Smektała, czy Bartosz Zmarzlik. Wszyscy są żużlowcami, ale trafili na tor różnymi ścieżkami, w różnym wieku. Nie ma jednej reguły. Jedni wsiadali od razu na motocykl żużlowy o pojemności 500 ccm, inni zaczynali od żużlowych „ćwiartek”, a jeszcze inni przechodzili przez wszystkie pojemności, kręcąc pierwsze kółka motorkami o pojemności 85 ccm. Łączy ich pasja do sportu, który pokochali jako brzdące.

, jest duża szansa, że ten zdrowy tryb życia będzie w stanie prowadzić także później, a to bardzo ważne. Ważne też, by cały czas czerpać z tego radość. Sport pozwala, nawet w dorosłym życiu, poczuć się trochę jak dziecko i warto dawać sobie takie chwile” – przekonuje Janowski.

„Ja od najmłodszych lat garnąłem się do każdego możliwego sportu. Uwielbiałem grać w piłkę, jeździć na rowerze, biegać itp. Musiałem być w ciągłym ruchu i w sumie… chyba tak zostało mi do dzisiaj (śmiech). Sport jest fantastycznym sposobem na wychowanie – poza tym, że świetnie wpływa na zdrowie i buduje sylwetkę, uczy systematyczności, pokory i szacunku, po prostu kształtuje charakter. Jeśli ktoś za dzieciaka zasmakuje ruchu i

Nie ma przepisów mówiących o tym, w jakim wieku dziecko może zacząć swoją przygodę z motocyklami, ale wiemy dokładnie, kiedy może wystartować w meczu PGE Ekstraligi. Zawodnik jest uprawniony do jazdy w najlepsze żużlowej lidze świata po ukończeniu 16 lat. Historia zna różne przypadki – jedni na debiut czekali rok, inni miesiące lub kilka tygodni, albo nawet dni po skończeniu wymaganego wieku. Damian Ratajczak wystartował w PGE Ekstralidze… w dniu swoich 16 urodzin!

Wychowanek Unii Leszno zadebiutował w wielkim klasyku – meczu swojej drużyny we Wrocławiu, na wypełnionym do ostatniego miejsca