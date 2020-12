- Stworzyliśmy ten zespół, by wygrać wszystko. Jesteśmy Fnatic i zawsze naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, byśmy byli najlepsi. Całkowicie wierzymy, że nasz skład, do którego dołączył “Delord”, może stać się przyszłością LEC. Dodatkowo jest to też grupa, która może świetnie sprawdzać się w treningach z pierwszym zespołem, aby upewnić się, że jesteśmy w lepszej formie niż kiedykolwiek, przed rozpoczęciem kolejnego splitu LEC - powiedział Javi “Dardo” Zafra, dyrektor Fnatic ds. League of Legends.