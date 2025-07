Żużlowe Derby Ziemi Lubuskiej. Coś więcej, niż mecz. Tu zawsze lecą iskry!

Choć oba stadiony leżą zaledwie 112 kilometrów od siebie, Gorzów i Zieloną Górę dzieli niemal wszystko, łączy – pasja do speedway’a i niepohamowana chęć pokonania przeciwnego zespołu. Anegdotą stała się wypowiedź jednego z prezesów zwaśnionych drużyn, który powiedział kiedyś, że może nawet spaść z ligi, byle tylko jego zespół wygrał z rywalem zza miedzy. To oddaje skalę zapamiętania, w jakie przy okazji derbowych meczów wpadają obie strony.

