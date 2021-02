Desdemona: Nie chciałam robić kolejnej Yennefer

Druga edycja konkursu dla cosplayerów , który przeprowadziliśmy pod patronatem Pyrkonu z medialnym wsparciem Polsat Games za nami. Główną nagrodę zgarnęła tym razem Anna Zając z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Desdemona za kostium Wiedźminki. Sprawdźcie, co miała do powiedzenia po zwycięstwie.

Gratulacje za wygraną w drugiej edycji konkursu CosplayON! Spodziewałaś się sukcesu?

Anna Zając, Desdemona Cosplay : Od początku założyłam sobie, że będę walczyć o głosy, promując konkurs, dopóki będę miała szansę na wygraną. Pierwszy tydzień głosowania był najtrudniejszy, bo musiałam nadgonić liczbę głosów, ale po kilku dniach wyszłam na prowadzenie i czołowej lokaty już nie straciłam, co trochę mnie zaskoczyło, bo inni cosplayerzy byli naprawdę niesamowici. Ja starałam się cały czas przypominać o konkursie i myślę, że to pozwoliło mi utrzymać przewagę kilkuset głosów.

Jak o nie walczyłaś?

Głównie w social mediach, na Facebooku, ale zainteresowały się też lokalne media, pojawił się artykuł w prasie, co pewnie trochę pomogło. To jest konkurs, w którym poza fajnym projektem, kluczowe jest zaangażowanie w walce o głosy. Byłam wytrwała do końca i pewnie to pomogło mi w wygranej.

Śledziłaś poprzednią edycję konkursu? Wtedy rywalizacja między Cyperianem a Red Chaos Cosplay była niesamowicie zacięta do ostatnich godzin.

Jasne! Kibicowałam wtedy Cyperianowi, głosowałam na niego, pamiętam, że na koniec miał ponad 15 tys. głosów. W tym roku tak ostrej walki zabrakło, ale nie zmienia to faktu, że bardzo się cieszę ze zwycięstwa.

Walczyłaś o głosy, ale kluczowy był też ciekawy projekt, a Ty go miałaś – skąd pomysł, by z postaci ze świata Wiedźmina 3, postawić właśnie na kobiecą wersję łowczyni potworów?

Uwielbiam Wiedźmina jako grę, bardzo lubię wiele postaci, ale myśląc nad kostiumem, postanowiłam, że zamiast robić kolejną wersję Yennefer, postawię na coś innego i zrobię dla siebie zbroję Szkoły Kota w wersji arcymistrzowskiej, bo taką miałam w grze. Ale uznałam, że nie będę przebierać się za faceta, muskularnego Geralta, nie mam zresztą do tego warunków (śmiech), stąd powstał pomysł kobiecej wersji Wiedźminki.

Trudno było wykonać ten kostium?

Bardzo, bo… był to mój pierwszy samodzielny projekt cosplayowy! Wcześniej bawiłam się trochę z kostiumami, ale zawsze trudniejsze elementy kupowałam, tutaj pierwszy raz postanowiłam od podstaw zrobić wszystko sama. Musiałam się więc nauczyć szyć, pracować z materiałami, choćby z pianką, nabijać ćwieki i tak dalej. Jedyne, czego uczyć się nie musiałam, to malowanie. Od dziecka zawsze dużo malowałam, a obecnie jestem tatuażystką, mam własne studio w Ostrowie Wielkopolskim, więc wszystko, co związane ze sztuką wizualną, jest mi bliskie. Ale po trochu wszystkie nowe techniki jakoś opanowałam, oglądałam poradniki w sieci, uczyłam się na błędach, podpatrywałam i jakoś poszło. Ukończenie kostiumu zajęło półtora roku, bo robiłam go w przerwach na pracę. Strój ma już dwa lata i zaliczył kilka konwentów i pokazów.

Co było technicznie najtrudniejsze?

Dla mnie wszystko to, co wiązało się z szyciem i przygotowaniem materiałów, czyli np. wykroje. A poza tym, planowanie kolejnych etapów pracy, często nie do końca wiedziałam, co robić po kolei. Dość pracochłonne było też ręczne obszywanie pasków, bo nie miałam specjalnej maszyny do skóry, więc spędziłam nad tym kilkadziesiąt godzin. Kolczuga nie była trudna, ale bardzo pracochłonna, ręce miałam całe poharatane od obcęgów.

Pierwszy projekt cosplayowy spodobał Ci się na tyle, że chciałaś robić kolejne?

Moje zainteresowanie cosplayem zaczęło się od tego, że kilka lat temu kupiłam strój Yennefer, w którym poszłam na Pyrkon i potem kilka mniejszych konwencji. Strasznie mi się spodobała atmosfera takich miejsc oraz zainteresowanie jakie wzbudzali cosplayerzy i ich kreacje. Już wtedy wiedziałam, że kolejny cosplay chcę zrobić sama, a kiedy pracowałam nad zbroją Wiedźminki, dotarło do mnie, że to będzie moje drugie najlepsze hobby po tatuażach. Cosplay bardzo mi się spodobał i wiedziałam, że chcę się w nim rozwijać, bo mam ciągle dużo pomysłów. Po Wiedźmince robiłam sama m.in. Ashe z Overwatcha, Yennefer, cosplay inspirowany Cyberpunkiem. Nie zawsze wszystkie elementy w nich wykonywałam samodzielnie, zdarzało się, że coś dokupywałam, np. buty lub kurtkę. Lubię też styl gotycki i steampunkowy i mam w kolekcji kilka takich poskładanych kostiumów, w których można było mnie zobaczyć na różnych konwentach i eventach. Teraz, niestety, z wiadomych powodów, nie ma ich dużo. Branża cosplay przez to mocno cierpi.

Jaki projekt chcesz wykonać za nagrodę główną?

Moim projektem marzeń będzie Jade z Mortal Kombat 11, bardzo lubię jej postać i w ogóle postacie wojowniczek. Trenowałam 2 lata pole dance i myślałam o jakimś połączeniu cosplayu z pole dancem i Jade mi do tego najbardziej pasowała z tym swoim „kijem”, choć w poprzednich wersjach była jednak za bardzo rozebrana. Chyba bym na Pyrkonie za bardzo zmarzła w takiej wersji (śmiech). Ta nowsza wersja Jade ma fajną zbroję, dużo elementów do wykonania z pianki, wydaje mi się, że to będzie ciekawy projekt.

Jade © mat. własne Desdemony

Twoja fascynacja cosplayem wywodzi się z gamingu: Wiedźmin, Overwatch, Mortal Combat, w co jeszcze grałaś?

Obecnie w Cyberpunka 2077, który bardzo mi się podoba. Uwielbiam gry z dobrą fabułą i rozbudowanym światem z własnym klimatem, w który można się wczuć. Oprócz wcześniejszych wymienionych tytułów zaliczyłam mi.in. Skyrima, Mass Effecta, Fallouta 4, Far Cry 5, Bioshock, Red Dead Redemption, Life is Stange, wszystkie części GTA i poprzednie części Wiedźmina. Dla mnie idealna gra to taka przy której dobrze się bawię i czuję, że nie tracę przy niej czasu, a jeśli spodoba mi się naprawdę mocno, to może zrodzić się w mojej głowie pomysł na kolejny cosplay.

