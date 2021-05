Deski dla fanów samochodów

Mimo, że Paul Rodriguez jest jednym z najpopularniejszych deskorolkowców na świecie to o tej desce może wiedzieć niewiele osób. Jest to jego pierwszy promodel dla firmy CityStars (pierwszy oficjalny promodel był dla Girl Skateboards). Powstały tylko 4 sztuki takich desek na potrzeby targów deskorolkowych w Los Angeles. Nigdy nie była w sprzedaży ani w seryjnej produkcji. Ciekawostką jest fakt, że przez długi czas tej deski nie miał nawet sam Paul, a jeszcze większą to, że dostał ją od skejta z Polski. Udało się ją zdobyć kolekcjonerowi

, który potem wysłał ją do P-Rod'a. Opowiadał o tym nawet Heath Brinkley w wywiadzie Nine Club (

, a ten konkretny fragment jest w czasie 1h 02min). Na zdjęciu poniżej jest to piąta deska od lewej w dolnym rzędzie.