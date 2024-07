Deskorolkowa pocztówka z Melbourne

Zuza Bone o swoim pierwszym Wings for Life World Run w …

Miasto uważane za kulturalną stolicę Australii, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę młodzieżową. Przyciągając na swoją orbitę nie tylko bystre młode istoty z tego całkowicie gigantycznego kraju, ale i cały świat. „Melbs” słynie z łagodnego tempa życia i postępowego podejścia zarówno do młodzieży, jak i przebywania na świeżym powietrzu .

Do skaterów, którzy zaczynali w Melbourne, a potem wstrząsnęli światem zaliczają się: Nick Boserio, Geoff Campbell, Jon Fitzgerald, Bryce Golder,

Zion Wright- Crook Pop Over

Tristan Evans- Nosegrind Rag Off

Na stronie internetowej urzędu miejskiego znajduje się podstrona poświęcona jeździe na desce, która rozpoczyna się następująco: „Jazda na deskorolce to popularna aktywność w mieście Melbourne, a setki lokalnych i przyjezdnych skejtów korzystają co tydzień z miejskich skateparków i innych przestrzeni publicznych”.

