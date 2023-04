Deskorolkowa pocztówka z Santiago

– pozostawiając puste bulwary do jazdy na desce.

Deskorolka po raz pierwszy pojawiła się tutaj pod koniec lat 70. XX wieku po tym, jak grupa dzieciaków wyjechała do USA i wprowadziła aktywność, która obecnie liczy ponad 20 000 zwolenników.

Deskorolka po raz pierwszy pojawiła się tutaj pod koniec lat 70. XX wieku po tym, jak grupa dzieciaków wyjechała do USA i wprowadziła aktywność, która obecnie liczy ponad 20 000 zwolenników.

Deskorolka po raz pierwszy pojawiła się tutaj pod koniec lat 70. XX wieku po tym, jak grupa dzieciaków wyjechała do USA i wprowadziła aktywność, która obecnie liczy ponad 20 000 zwolenników.

, ponieważ kraj był pod długą dyktaturą wojskową. W 1989 roku zostały otwarte granice na świat, co otworzyło też drzwi do wolnego rynku. Wraz z tym politycznym przewrotem nastąpił boom gospodarczy, który zapoczątkował szał budowlany. Deskorolka zaczęła odgrywać wiodącą rolę w rozwoju nowej kultury ulicznej.

, które powstają nieprzerwalnie do dziś.