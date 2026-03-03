Deskorolkowe wersy w polskim rapie

Deskorolka
Rap to chyba najczęściej wspominający o deskorolce gatunek muzyczny. Sięgnęliśmy pamięcią w dyskografiach mniej i bardziej znanych polskich artystów, aby potwierdzić powyższą tezę. Sprawdźcie ile z tych kawałków znaliście. Jeśli niektórzy artyści nie gościli na waszych głośnikach to może będzie to dobra okazja do zapoznania się z ich dyskografią.
Kobik - Jestem u siebie
"Przez deskę, po keny, panele do sceny dziś jestem, gdzie jestem i nic bym nie zmienił" - dumnie rapuje Kobik, który jeździł kiedyś na desce.
Onar - Zmieniło się
"Na tym podwórku, które uczyło mnie hip-hopu. Rap, deskorolka, w nocy mazanie po bloku" - kolejny wers nawiązujący do zajawki na deskorolkę w młodzieńczych latach. W tekście Onara po raz kolejny widać, że deska była od zawsze częścią kultury rapowej na polskim podwórku.
Tede - F/S 360 Kickflip
Tede niejednokrotnie nawiązywał w swojej twórczości do deskorolki. Jeden z kawałków nawiązuje nawet do niej tytułem. W tekście wspomina chociażby swój ówczesny sprzęt "Katowaliśmy na murkach i po asfaltach. Odlatywałem deck Powell Peralta".
Zeus - Wholecar
Zeus wydał ostatnio swoją serię blatów deskorolkowych. W jego tekstach można znaleźć nawiązania do tej zajawki. Mowa tu chociażby o "Jakbyś złamał sobie kingpin jak Fisk. Robiąc kickflip przez Styks".
Białas - Nowa Legeda
"Robię sobie flipa na grobowej desce, potem jeszcze grinda na tobie, ty ruro" - nawija Białas na płycie H8M5, a to nie jego pierwsze nawiązanie do tematu deskorolki.
Hałastra - ollie
Sam tytuł tego kawałka Hałastry nawiązuje do deskorolki. Pierwszą zwrotkę kończą słowa "Zdobędę z bratem Olimp, najpierw OLIS. Dwa tracki i przeskoczę nad wszystkimi tak jak ollie".
PlanBe x Lanek - Kickflip
"Razem na tych bibach, ex aequo na wynikach. Życie skleiło mi kickflipa, znowu nas słyszą na głośnikach" - nawija PlanBe w kawałku o równie deskorolkowym tytule "Kickflip".