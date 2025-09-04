Deskorolka
W pewnym sensie można powiedzieć, że Jagger Eaton wychował się na deskorolce. Urodzony w Arizonie skejter zaczął jeździć w wieku czterech lat. Co ciekawe w 2012 roku ustanowił rekord, będąc najmłodszym w historii uczestnikiem X Games, mając zaledwie 11 lat. Codzienna jazda pozwoliła Eatonowi doskonalić umiejętności deskorolkowe w każdym terenie od ulicznych miejscówek po skateparki na największych zawodach.
01
Wychowany na skateparku
W przeciwieństwie do ortodoksji skateboardingu, która głosi, że jazda na desce po ulicznych miejscówkach jest prawdziwą podstawą tej aktywności (to jedna z tych utartych mądrości, która ewidentnie jest nieprawdziwa – skateboarding istniał przez dekady przed pojawieniem się Gonza i Natasa), Eaton bez skrupułów wychował się na sztucznie stworzonym terenie do jazdy - na skateparku. Prawdę mówiąc, większość dzisiejszych deskorolkowców tak miała, ale po prostu nie są gotowi się do tego przyznać.
Miałem osiem złamanych kości przed ukończeniem 13 roku życia... moja mama musiała się z tym pogodzić
Dzięki minirampie w garażu, Eaton i jego rodzeństwo nauczyli się podstaw instynktownej równowagi, dzięki której on stał się mistrzem. Rodzice Eatona później rozbudowali to miejsce o skatepark KTR, gdzie Eaton doskonali swoje umiejętności do dziś. Jednak nauka nie obyła się bez pułapek: „Miałem osiem złamanych kości przed ukończeniem 13 roku życia... moja mama musiała się z tym pogodzić".
Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że chcę jeździć na desce do końca życia
„Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że chcę jeździć na deskorolce do końca życia” – mówi. „Zacząłem robić postępy i świetnie się bawiłem. Mój tata pokazywał mi wszystko związane z deskorolką” – wspomina. „Pokochałem to od samego początku”.
02
Początki zawodów
W 2014 roku Eaton wygrał legendarne Tampa Am i jego kariera nabrała rozpędu. Podpisał wtedy kontrakt telewizyjny z amerykańską stacją telewizyjną Nickelodeon. Wspomina to następująco: „To było naprawdę super i świetnie się bawiłem. To cała miłość do Nickelodeon. Ludzie ciągle o tym wspominają, a oba sezony nadal można kupić na Apple TV! To był naprawdę fajny czas w moim życiu i mam nadzieję, że dzięki niemu zmieniłem czyjeś życie”.
Dzięki popularności telewizyjnej na skalę krajową, Jagger zdobył upragniony tytuł na Phoenix Am, a także dwa kolejne złote medale X Games latem 2017 roku.
4 min
Video - Tampa 2014
Video - Tampa 2014
„Tym, z czego jestem najbardziej dumny i co sprawiło mi najwięcej radości, było zwycięstwo w Tampa Am. Wiele osób powie, że wygranie Tampa Pro jest o wiele łatwiejsze niż wygranie Tampa Am. Oczywiście mają całkowitą rację i to właśnie wygrana w Tampa Am i udział w tych zawodach były jednym z najstraszniejszych momentów w moim życiu”.
Wiele osób powie, że wygranie Tampa Pro jest o wiele łatwiejsze niż wygranie Tampa Am. Oczywiście mają całkowitą rację [...]
03
Zmiana biegu
W 2018 roku wygrał estońskie Simple Session, zdobył srebro na X Games, zajął trzecie miejsce w Vans Park Series w Huntington i wreszcie odniósł bezprecedensowe zwycięstwo w Tampa Pro – mimo że w tamtym czasie nie miał deski ze swoim nazwiskiem.
2 min
Simple Session 2018 - najlepsze momenty
Dzięki znakomitemu debiutowi w The Heart Supply w 2020 r. i umiejętności wrzucania niespodziewanych trików na każdym terenie, Eaton dołączył do drużyny USA na igrzyska w Tokio w 2020 r., co okazało się świetną decyzją, bo zdobył brązowy medal w kategorii Street.
04
Zostać Mistrzem Świata
World Skate Championship Park - finały
Najlepsi skejci i skejterki w rywalizacji park na MŚ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Eaton jest tak wszechstronny, że był jedynym, który wystartował zarówno w kategorii Street, jak i Park na Mistrzostwach Świata w 2022 roku. Fakt ten świadczy o niewiarygodnym poziomie i talencie. Pomimo pecha w sekcji Street, wygrał w Parku, pokonując całą grupę profesjonalistów. Nie stracił szans na start w 2023 roku, startując w World Skateboarding Tour w kategorii Park w Argentynie i Street we Włoszech nieco ponad miesiąc później – docierając do finałów w obu konkurencjach.
Można śmiało powiedzieć, że Eaton jest obecnie najbardziej konsekwentnym deskorolkowcem na świecie i ciągle wprowadza nowe triki na zawodach. Zawsze stanowi dla swoich rywali zagrożenie ze strony czegoś nieznanego, dlatego też nigdy nie może zostać zlekceważony przez swoich rywali, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie zdecyduje się rywalizować.
Sprawdź poniższą playlistę Jaggera Eatona lub posłuchaj jej na Spotify: