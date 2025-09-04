Jagger Eaton – Ollie Fakie
Deskorolka

Oto Jagger Eaton, człowiek z misją

Mistrz Świata w kategorii Parku zdobył już złoto na X Games, ale twierdzi, że nadal ma jeszcze wiele do zaoferowania.
Autor: Adrian Morales
Przeczytasz w 4 min

Jagger Eaton

The one-time youngest X Games competitor ever, American prodigy Jagger Eaton is one of the brightest young stars in skateboarding today.

USAUSA
W tym artykule

  1. 1
    Wychowany na skateparku
  2. 2
    Początki zawodów
  3. 3
    Zmiana biegu
  4. 4
    Zostać Mistrzem Świata
W pewnym sensie można powiedzieć, że Jagger Eaton wychował się na deskorolce. Urodzony w Arizonie skejter zaczął jeździć w wieku czterech lat. Co ciekawe w 2012 roku ustanowił rekord, będąc najmłodszym w historii uczestnikiem X Games, mając zaledwie 11 lat. Codzienna jazda pozwoliła Eatonowi doskonalić umiejętności deskorolkowe w każdym terenie od ulicznych miejscówek po skateparki na największych zawodach.
01

Wychowany na skateparku

W przeciwieństwie do ortodoksji skateboardingu, która głosi, że jazda na desce po ulicznych miejscówkach jest prawdziwą podstawą tej aktywności (to jedna z tych utartych mądrości, która ewidentnie jest nieprawdziwa – skateboarding istniał przez dekady przed pojawieniem się Gonza i Natasa), Eaton bez skrupułów wychował się na sztucznie stworzonym terenie do jazdy - na skateparku. Prawdę mówiąc, większość dzisiejszych deskorolkowców tak miała, ale po prostu nie są gotowi się do tego przyznać.
Jagger Eaton w swoim domu.

Jagger Eaton

© Red Bull

Miałem osiem złamanych kości przed ukończeniem 13 roku życia... moja mama musiała się z tym pogodzić
Jagger Eaton
Dzięki minirampie w garażu, Eaton i jego rodzeństwo nauczyli się podstaw instynktownej równowagi, dzięki której on stał się mistrzem. Rodzice Eatona później rozbudowali to miejsce o skatepark KTR, gdzie Eaton doskonali swoje umiejętności do dziś. Jednak nauka nie obyła się bez pułapek: „Miałem osiem złamanych kości przed ukończeniem 13 roku życia... moja mama musiała się z tym pogodzić".
Jagger Eaton – Switch Backside Flip

Jagger Eaton – Switch Backside Flip

© Chaz Miley/Red Bull Content Pool

Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że chcę jeździć na desce do końca życia
Jagger Eaton
„Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że chcę jeździć na deskorolce do końca życia” – mówi. „Zacząłem robić postępy i świetnie się bawiłem. Mój tata pokazywał mi wszystko związane z deskorolką” – wspomina. „Pokochałem to od samego początku”.
02

Początki zawodów

W 2014 roku Eaton wygrał legendarne Tampa Am i jego kariera nabrała rozpędu. Podpisał wtedy kontrakt telewizyjny z amerykańską stacją telewizyjną Nickelodeon. Wspomina to następująco: „To było naprawdę super i świetnie się bawiłem. To cała miłość do Nickelodeon. Ludzie ciągle o tym wspominają, a oba sezony nadal można kupić na Apple TV! To był naprawdę fajny czas w moim życiu i mam nadzieję, że dzięki niemu zmieniłem czyjeś życie”.
Dzięki popularności telewizyjnej na skalę krajową, Jagger zdobył upragniony tytuł na Phoenix Am, a także dwa kolejne złote medale X Games latem 2017 roku.

4 min

Video - Tampa 2014

Video - Tampa 2014

„Tym, z czego jestem najbardziej dumny i co sprawiło mi najwięcej radości, było zwycięstwo w Tampa Am. Wiele osób powie, że wygranie Tampa Pro jest o wiele łatwiejsze niż wygranie Tampa Am. Oczywiście mają całkowitą rację i to właśnie wygrana w Tampa Am i udział w tych zawodach były jednym z najstraszniejszych momentów w moim życiu”.
Jagger Eaton – kickflip backside lipslide

Jagger Eaton – kickflip backside lipslide

© Andrew Durso

Wiele osób powie, że wygranie Tampa Pro jest o wiele łatwiejsze niż wygranie Tampa Am. Oczywiście mają całkowitą rację [...]
Jagger Eaton
03

Zmiana biegu

W 2018 roku wygrał estońskie Simple Session, zdobył srebro na X Games, zajął trzecie miejsce w Vans Park Series w Huntington i wreszcie odniósł bezprecedensowe zwycięstwo w Tampa Pro – mimo że w tamtym czasie nie miał deski ze swoim nazwiskiem.

2 min

Simple Session 2018 - najlepsze momenty

Zion Wright
Dzięki znakomitemu debiutowi w The Heart Supply w 2020 r. i umiejętności wrzucania niespodziewanych trików na każdym terenie, Eaton dołączył do drużyny USA na igrzyska w Tokio w 2020 r., co okazało się świetną decyzją, bo zdobył brązowy medal w kategorii Street.
Jagger Eaton – Switch Back Lip

Jagger Eaton – Switch Back Lip

© Luis Gallo

04

Zostać Mistrzem Świata

World Skate Championship Park - finały

Najlepsi skejci i skejterki w rywalizacji park na MŚ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Eaton jest tak wszechstronny, że był jedynym, który wystartował zarówno w kategorii Street, jak i Park na Mistrzostwach Świata w 2022 roku. Fakt ten świadczy o niewiarygodnym poziomie i talencie. Pomimo pecha w sekcji Street, wygrał w Parku, pokonując całą grupę profesjonalistów. Nie stracił szans na start w 2023 roku, startując w World Skateboarding Tour w kategorii Park w Argentynie i Street we Włoszech nieco ponad miesiąc później – docierając do finałów w obu konkurencjach.
Można śmiało powiedzieć, że Eaton jest obecnie najbardziej konsekwentnym deskorolkowcem na świecie i ciągle wprowadza nowe triki na zawodach. Zawsze stanowi dla swoich rywali zagrożenie ze strony czegoś nieznanego, dlatego też nigdy nie może zostać zlekceważony przez swoich rywali, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie zdecyduje się rywalizować.
Sprawdź poniższą playlistę Jaggera Eatona lub posłuchaj jej na Spotify:

