Zobacz, co działo się na Deskorolkowym Pucharze Polski w Pleszewie

"Jest to czwarta edycja imprezy, odkąd powstał w Pleszewie nowy

. Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku i w sumie było już 7 edycji. Wydaję mi się, że była to do tej pory najlepsza odsłona tego wydarzenia. Co roku staramy się coś dodać, zmienić i urozmaicić. W tym roku tą zmianą była współpraca z

i zorganizowanie przystanku Deskorolkowego Pucharu Polski. Osobiście najbardziej lubię wyścig szaleńców oraz konkurencje streetowe. To wtedy widać, że zarówno skejci, jak i publiczność, bawią się najlepiej, a o to chodzi w tego typu wydarzeniach. Wyścig szaleńców to stosunkowo nowy pomysł. Tutaj muszę wspomnieć o naszym dobrym ziomalu, który dał pomysł na tą konkurencję - Emil Dera. Kłaniam się nisko. To był strzał w dziesiątkę. Będziemy na pewno rozwijać ten pomysł. Wydaje mi się, że najbardziej wyjątkową częścią naszej imprezy są właśnie wspomniany wyżej wyścig szaleńców i skok przez pociąg. Jakkolwiek niesłychanie by to nie brzmiało... to tak właśnie jest. Jest to turbo szalona konkurencja, rodem wyciągnięta ze znanej i lubianej gry

. Z ten pomysł odpowiada Dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie - Przemysław Marciniak. Zbijmy mu wszyscy wielką piątkę, że chce realizować i sam wpada na takie genialne i szalone pomysły. Wielki ukłon tutaj dla ekipy SzplinRamps z Hubertem Górnym na czele, którzy co roku stawiają tą odjechaną konstrukcję. W tym roku byli odpowiedzialni za cały streetowy dzień. Mam nadzieję, że informacja o naszej imprezie dojdzie daleko i w przyszłym roku przyjadą do nas wszyscy, którzy odwiedzili Pleszew do tej pory i ci, którym jeszcze nie było dane skosztować tego szaleństwa, a mamy kolejne, nowe i szalone pomysły. Zapraszam serdecznie".