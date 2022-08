Formuła 1 technicznie: Jak osuszać mokry tor?

Samochody Formuły 1 są przystosowane do jazdy po suchym torze. Na mokrej nawierzchni radzą sobie dużo gorzej, choć do pewnego stopnia na niej również mogą się ścigać. Dawniej wyglądało to nieco inaczej, ponieważ auta były prostsze, a w pewnym sensie nawet bardziej toporne od współczesnych. W miarę upływu lat i postępu techniki bolidy F1 stawały się coraz bardziej zaawansowane, skomplikowane i czułe na zmiany warunków. Miało to dwojakie skutki. Z jednej strony auta z lat 2020-2021 są najszybszymi samochodami F1 w historii, ale z drugiej radzą sobie gorzej na deszczu w porównaniu do suchych warunków niż ich przodkowie sprzed 20-30 lat. Oczywiście w latach 90. jazda po wilgotnym torze była trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż dziś, jednak ówczesne konstrukcje były w stanie rywalizować przy takim poziomie opadów, który dzisiejsze auta zmusza do pozostawania w garażu.