Lata oczekiwań dobiegły końca. Diablo IV nie zawodzi

"Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Miało być schronieniem przed wojną pomiędzy Niebiosami i Piekłami. A stało się kolejnym polem bitwy dla Wiecznego Konfliktu. Tajemniczy horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników. Ale ich wiedza i potęga to melodia przeszłości, a stwórcy Sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoje. Oto historia ich upadku" - w ten sposób wita nas fabuła Diablo IV.

Najnowsza odsłona kultowej gry Blizzarda rozgrywa się po wydarzeniach z III części. Trafiamy do targanego odwiecznym konfliktem pomiędzy Królestwem Niebios a Płonącymi Piekłami Sanktuarium, w którym jednak przyjdzie nam się zmierzyć z nowym wrogiem - Lilith. Cała akcja natomiast zorientowana jest wokół skomplikowanych relacji Lilith oraz Inariusa, którzy dawno temu stworzyli Sanktuarium.

Lata oczekiwań

Od premiery gry Diablo III minęło 11 lat. Dokładniej było to 4039 długich dni. Miłośnicy serii, dla których zwłaszcza dwójka (wydana w 2000 roku), była jedną z gier dzieciństwa, zdążyli już często dorosnąć, założyć własne rodziny i nieco zapomnieć o świecie Sanktuarium.

Co bardziej hardkorowi fani odliczali natomiast kolejne dni w nadziei, że Blizzard wreszcie zaspokoi ich oczekiwania. To wszystko sprawiało, że deweloperzy gry nie mieli najmniejszego marginesu błędu. Przez ponad dekadę musieli stworzyć produkt bliski ideałowi.

I choć nie uniknięto pewnych niedociągnięć, to trzeba przyznać, że Blizzard bardzo wziął sobie do serca to, by choć w małym stopniu odbudować zaufanie graczy.

Sentymentalna podróż

Pierwsze co rzuca się w oczy, to wyciągnięcie wniosków po średnio przyjętym Diablo III i powrót do klimatów kultowej "dwójki".

Zrezygnowano z pewnej "cukierkowości" świata i robienia z naszej postaci superbohatera. Zamiast o jakimkolwiek darze, szybciej możemy mówić w jej wypadku o przekleństwie.

Trzeba tu przyznać, że bardziej ponura, w porównaniu do poprzedniej części, fabuła w Diablo IV jest naprawdę wciągająca i klimatyczna. Widać, że Blizzard położył na to ogromny nacisk, co nie zawsze w grach typu hack'n'slash jest oczywistością.

Rozbudowane postacie, które czuć, że żyją własnym życiem, mają własne obawy i pragnienia sprawiają, że aż chce się z nimi wchodzić w interakcje. To bez wątpienia jedna z największych zalet gry. Nigdy też nie możemy być pewni, co do intencji danej postaci. To tylko podkręca panujący klimat jednej wielkiej intrygi.

Warto w tym miejscu podkreślić także znakomitą ścieżkę dźwiękową oraz polski dubbing. Producenci naprawdę przyłożyli się do tego, żeby nikt nie rezygnował z naszej wersji językowej. W Diablo IV możemy bowiem usłyszeć m.in. Tomasza Dedka, Danutę Stenkę czy niezastąpionego w roli narratora - Piotra Fronczewskiego.

Piękny świat. Idealny, by zaprosić kumpli

Oczywiście fabuła fabułą, jednak to wciąż przede wszystkim gra komputerowa, a nie serial. W związku z tym warto pochylić się nad gameplay'em.

A ten... może budzić mieszane odczucia. Same mechaniki, buildy czy dobór skilli są dopracowane na wysokim poziomie. Momentami trzeba naprawdę pogłówkować, by zoptymalizować naszą postać.

Jest to na pewno bardzo miła odmiana, po bardzo ograniczonej w tym względzie trójce. W najnowszej odsłonie gry mamy do dyspozycji naprawdę ogrom możliwości kształtowania jednej z pięciu klas postaci (Druid, Łotr, Nekromanta, Barbarzyńca, Czarodziejka).

Do tego w trakcie gry mijamy naprawdę pięknie wyglądające, i przede wszystkim różnorodne, krainy. Wszystko oczywiście w mrocznym, gotyckim klimacie. Tak więc pod kątem graficznym również nie można Blizzardowi niczego zarzucić. Całość jest ze sobą spójna i dobrze przemyślana.

Dla niektórych minusem jest natomiast duży nacisk ze strony Blizzarda na grę w zespołach. W wielu miejscach solowi gracze mogą się mocno frustrować na niemożność pokonania danych wyzwań. Tak więc jeżeli do tej pory byłeś przyzwyczajony do solowego tłuczenia hord potworów, być może będzie to najwyższy czas, by zaprosić do zabawy znajomych.

Kolejną rzeczą, która może nieco frustrować, jest pewna wtórność i powtarzalność dungeonów. Po przerobieniu kilku z nich można zacząć zauważać powielające się schematy, co po czasie zaczyna nużyć.

Wnioski wyciągnięte

Podsumowując, mimo pewnych minusów, Diablo IV bez wątpienia można uznać za udaną produkcję. Przede wszystkim dlatego, że, jak już wcześniej podkreślaliśmy, Blizzard wyciągnął wnioski.

Widać to chociażby po serwerach, które w przeciwieństwie do premiery D3, wytrzymują trudy początkowego oblężenia przez graczy, a także po (przynajmniej na razie) wstrzemięźliwości Blizzarda co do robienia z gry pay-to-win.

Dla miłośników uniwersum, Diablo IV na pewno będzie nostalgicznym powrotem do lat dzieciństwa i bieganiem po świecie Sanktuarium w pogoni za Diablo, Mefistem oraz Baalem. Dla innych natomiast świetną furtką, by zrozumieć fenomen gier hack-and-slash. Czwarta część ponownie zgłosiła bowiem aspiracje w walce o tron w tej kategorii.

