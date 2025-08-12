Wielkie gwiazdy na mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie

W ten weekend serca fanów lekkoatletyki zabiją mocniej.

16 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie

na bieżnię i rozbieg wejdą sportowcy, których nazwiska zna każdy z nich. Obok najwybitniejszych reprezentantów Polski, będą to między innymi: Mondo Duplantis, Jarosława Mahuczich, czy Karsten Warholm. Emocje zaczną się jednak dzień wcześniej. Pierwsze konkurencje Diamentowej Ligi – żeński skok o tyczce, wzwyż i pchnięcie kulą – nietypowo odbędą się

15 sierpnia na runku w Katowicach.

Na stadion kibice przeniosą się więc po solidnej rozgrzewce.