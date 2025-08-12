© Aleksandra Szmigiel / Reuters / Forum
Wielkie gwiazdy na mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie
Dwudniowe lekkoatletyczne święto rozpocznie się… na rynku w Katowicach. Memoriał Kamili Skolimowskiej już 15 i 16 sierpnia.
W ten weekend serca fanów lekkoatletyki zabiją mocniej. 16 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie na bieżnię i rozbieg wejdą sportowcy, których nazwiska zna każdy z nich. Obok najwybitniejszych reprezentantów Polski, będą to między innymi: Mondo Duplantis, Jarosława Mahuczich, czy Karsten Warholm. Emocje zaczną się jednak dzień wcześniej. Pierwsze konkurencje Diamentowej Ligi – żeński skok o tyczce, wzwyż i pchnięcie kulą – nietypowo odbędą się 15 sierpnia na runku w Katowicach. Na stadion kibice przeniosą się więc po solidnej rozgrzewce.
Wstęp na Diamond League City Games w Katowicach jest bezpłatny. Bilety na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim kupisz na stronie zawodów. Tam również dostępny jest pełny harmonogram i informator kibica.
Lekkoatleci z rodziny Red Bulla, którzy w tym roku wystąpią na Śląsku:
Armand (Mondo) Duplantis – szwedzko-amerykański 13-krotny rekordzista świata w skoku o tyczce (najświeższy jeszcze nie ostygł - wysokość 6,29 m pokonał 12 sierpnia w Budapeszcie) i absolutny dominator w tej dyscyplinie. Jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim (Tokio 2021, Paryż 2024), dwukrotnym mistrzem świata na otwartym stadionie (2022, 2023) oraz trzykrotnym halowym mistrzem świata (2022, 2024, 2025). W Chorzowie rok temu pobił swój rekord świata. Ciekawe, czy w tym - zaledwie tydzień po ostatniej rekordowej próbie - też to zrobi?
Jarosława Mahuczich – ukraińska skoczkini wzwyż, Mistrzyni olimpijska z Paryża i brązowa medalistka z Tokio. Aktualna rekordzistka świata w tej konkurencji (2,10 m podczas Diamentowej Ligi w Paryżu 2024). W sezonie halowym wygrała mistrzostwa Europy i zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Warto wpaść na katowicki rynek, żeby sprawdzić, jak poradzi sobie w niecodziennych warunkach.
Karsten Warholm – norweski fenomen w biegu na 400 m przez płotki, mistrz olimpijski z Tokio i wicemistrz z Paryża 2024, trzykrotny mistrz świata oraz rekordzista świata w swej konkurencji (45,94 s). W tym roku powrócił po kontuzji podczas Diamentowej Ligi w Xiamenie i zaczął doskonale – od pobicia własnego rekordu świata w biegu na 300 m przez płotki (33,05 s). W czerwcu jeszcze poprawił ten wynik, uzyskując w Oslo rezultat 32,67 s.
To nie koniec listy wielkich gwiazd
Organizatorzy zapowiadają udział około 30 polskich sportowców – rekordowej liczby naszych reprezentantów w zawodach Diamentowej Ligii w Polsce. Ma to być „miks gwiazd i najzdolniejszej młodzieży”. To między innymi Natalia Bukowiecka, która dosłownie kilka dni temu wygrała bieg na 300 metrów z nowym rekordem Polski (35,51). Będą też: Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Piotr Lisek, Jakub Szymański, Weronika Lizakowska, Anna Wielgosz, Maria Żodzik, czy Klaudia Kazimierska.
Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu może być bieg na 100 metrów. Po raz pierwszy od ostatnich igrzysk zmierzą się w nim Amerykanin Noah Lyles i Jamajczyk Kishan Thompson. To wielkie wydarzenie, na które czekają kibice na całym świecie. Na 100 metrów wystartuje też najszybsza kobieta na świecie w 2025 roku, brązowa medalistka z Paryża Melissa Jefferson-Wooden. My możemy liczyć na zawsze świetną postawę Ewy Swobody. No i ciekawym wydarzeniem może być też pojedynek Pateca z samym sobą – próba przebiegnięcia przez youtubera 400 metrów w 60 sekund w ramach zakładu z Natalią Bukowiecką.
Mityng z duszą i historią, na którym warto być
Silesia Kamila Skolimowska Memorial to wydarzenie o bogatej historii, które zaczęło się od konkursu rzutu młotem w Warszawie w 2009 roku. Potem pojawiły się takie gwiazdy jak Usain Bolt. Gdy imprezę przeniesiono do Chorzowa, Stadion Śląski wypełniła po brzegi, a w 2022 roku trafiła do kalendarza Diamentowej Ligii. W poprzedniej edycji zmagania, podczas których padły dwa rekordy świata, oglądało 42 tysiące widzów. To jeden z wielu powodów, żeby tam być. Kamila Skolimowska, patronka imprezy nie tylko na stadionie nosiła w sobie pokłady niesamowitej, dobrej energii. Ten mityng też nią emanuje – wnoszą ją zarówno sportowcy, jak i kibice.
Transmisje będą dostępne w Polsat Sport i TVP Sport.