Diego Poncelet ustanawia nowy rekord prędkości na deskorolce

Diego Poncelet przeszedł do historii ustanawiając nowy rekord Guinness World Records™, osiągając na deskorolce oszałamiającą prędkość 151,83 km/h . 27-letni Hiszpan doknał tego pokonując zamknięty odcinek Route des Éboulements w regionie Charlevoix w Quebecu – na tym samym wzgórzu, na którym ustanowiono poprzedni rekord świata.

Zobacz, jak Diego Poncelet ustanawia rekord świata w najszybszej prędkości na deskorolce.

Co ciekawe, pobił on rekord już pierwszego dnia testów, lecz osiągnąwszy prędkość 146,88 km/h, czuł, że może pojechać szybciej. Odczekał kolejne pięć dni, aż silny wiatr ustanie, a warunki staną się sprzyjające – po czym ostatecznie przekroczył barierę 150 km/h.

„Nigdy nie przyznałem się przed samy sobą, że moim prawdziwym celem było osiągnięcie prędkości 150 km/h – bałem się, że nie będzie to wykonalne” – powiedział Poncelet. "Ale zdałem sobie sprawę, że nie mogę siebie okłamywać - przy prędkości 146,88 km/h nie byłem jeszcze usatysfakcjonowany. Dopiero gdy osiągnąłem 151 km/h, byłem całkowicie zachwycony."

Diego Poncelet zrealizował swoje życiowe marzenie pobijając rekord świata © Red Bull Content Pool Quotation Dopiero gdy osiągnąłem 151 km/h, byłem całkowicie zachwycony Diego Poncelet

01 Jak Diego Poncelet przygotowywał się do ustanowienia rekordu świata?

Poncelet połączył swoje doświadczenie jednego z czołowych deskorolkowców zjazdowych z badaniami nad aerodynamiką, specjalistycznym sprzętem i szczegółową analizą wszystkiego (od pozycji ciała po pogodę).

Sesje w tunelu aerodynamicznym w Genewie pomogły mu udoskonalić pozycję podczas jazdy i określić, jak długo będzie w stanie ją utrzymać. Trening fizyczny skupiał się na zapewnieniu jak największej aerodynamiki ciała. Pracował także nad mobilnością tułowia i szyi, co pomogło mu przyjąć wyjątkowo zwartą pozycję na desce.

Przy tak dużych prędkościach, nawet najmniejszy ruch mógł zdestabilizować deskorolkę. Dlatego zapamiętał każdy zakątek drogi, korzystając z pomalowanych na biało linii do nawigacji. Pozycja podczas jazdy zapewniała mu bardzo ograniczoną widoczność.

Kolejnym istotnym czynnikiem była sama droga – Route des Éboulements ma długość około 2,2 km i obejmuje prostą o długości 600 m z nachyleniem sięgającym 18 procent.

Diego Poncelet ciasno zaciska ręce, pędząc po Route des Éboulements © Red Bull Content Pool

Rekord świata Diego Ponceleta w liczbach:

151,83 km/h – prędkość Ponceleta

2,2 km – przybliżona długość Route des Éboulements

18% – maksymalne nachylenie drogi

600m – długość stromej części prostego odcinka

5 dni – tyle Poncelet czekał po swoim pierwszym rekordowym biegu na lepsze warunki

10–14 km/h – wiatr w plecy podczas jego przejazdu z prędkością 151,83 km/h

Rekord świata ustanowiony przez Diego Ponceleta – w skrócie © Charly López/Red Bull Content Pool

02 Sprzęt, dzięki któremu ustanowiono rekord

Nie chodziło jednak tylko o przygotowanie fizyczne – każdy element jego wyposażenia został precyzyjnie dostosowany pod kątem przygotowania do prędkości, aby umożliwić mu sprawne przecinanie powietrza przy jednoczesnym zachowaniu stabilności na desce. Aerodynamiczny strój wykonano z materiałów o specjalnej fakturze, które ułatwiały płynny przepływ powietrza wokół ciała, a umieszczony na plecach element typu „spoiler” dodatkowo ograniczał opór powietrza przy dużych prędkościach.

Marka Prada Linea Rossa nawiązała współpracę z Ponceletem, tworząc specjalistyczne obuwie oraz rękawice. Jego asymetryczne buty zaprojektowano tak, aby zapewniały stabilność i zmniejszały opór powietrza, a zastosowana w podeszwie wewnętrznej technologia pomagała amortyzować drgania pochodzące z nawierzchni drogi.

Pełen ekwipunek i zero strachu © Red Bull Content Pool

03 Kulisy rekordowego przejazdu Ponceleta z prędkością 151,83 km/h

Kiedy w końcu nadeszło odpowiednie okno pogodowe, Poncelet zdecydował się na zjazd o długości 2,2 km. Przyjął swoją aerodynamiczną pozycję i polegał na pamięci trasy i jej pomalowanych na biało liniach, które go prowadziły. Przy tych prędkościach było niewiele miejsca na regulację – Poncelet używał jedynie subtelnych ruchów, aby kontrolować swoją prędkość i stabilność, kucając, aby przyspieszyć i stojąc, aby zwolnić. Mając za sobą wiatr wiejący z prędkością 10–14 km/h, ostatecznie osiągnął 151,83 km/h, stając się najszybszym deskorolkowcem na Ziemi.

04 Kim jest Diego Poncelet?

Urodzony w Meksyku, wychowany w Hiszpanii i Szwajcarii, Poncelet jest dwukrotnym mistrzem świata w downhillu, który dał się poznać jako jeden z najszybszych i najbardziej innowacyjnych sportowców w tym sporcie.

Początkowo marzył o zostaniu kierowcą Formuły 1, zanim odkrył skateboarding zjazdowy, a jego techniczny styl jazdy i fascynacja prędkością zaprowadziły go na sam szczyt tego sportu.

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Teraz, mając 27 lat, Poncelet zrealizował jedno ze swoich największych marzeń, a do swoich osiągnięć może dodać także tytuł najszybszego deskorolkowca na Ziemi.

Diego Poncelet – najszybszy deskorolkowiec na świecie © Red Bull Content Pool

Sama liczba stanowi tu wyłącznie część całej historii. Od poszukiwania na świecie właściwej drogi po testowanie pozycji ciała w tunelu aerodynamicznym, Poncelet spędził lata na dążeniu do prędkości, o której nawet on nie zawsze był przekonany, że jest do osiągnięcia.

Przeczytaj nasz wywiad z Diego Ponceletem, aby dowiedzieć się, jak udało mu się pobić rekord świata.