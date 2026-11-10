Diego Poncelet na Route des Éboulements w regionie Charlevoix w Quebecu podczas ustanawiania rekordu świata 22 września 2026 r.
© Red Bull Content Pool
Deskorolka

Diego Poncelet ustanawia nowy rekord prędkości na deskorolce

Po latach przygotowań, Diego Poncelet postawił spełnić swoje marzenie.
Autor: Thomas Peeters
Przeczytasz w 4 minPublished on

Dowiedz się więcej

Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

HiszpaniaHiszpania
Zobacz profil

W tym artykule

  1. 1
    Jak Diego Poncelet przygotowywał się do ustanowienia rekordu świata?
  2. 2
    Sprzęt, dzięki któremu ustanowiono rekord
  3. 3
    Kulisy rekordowego przejazdu Ponceleta z prędkością 151,83 km/h
  4. 4
    Kim jest Diego Poncelet?
Diego Poncelet przeszedł do historii ustanawiając nowy rekord Guinness World Records™, osiągając na deskorolce oszałamiającą prędkość 151,83 km/h. 27-letni Hiszpan doknał tego pokonując zamknięty odcinek Route des Éboulements w regionie Charlevoix w Quebecu – na tym samym wzgórzu, na którym ustanowiono poprzedni rekord świata.
Zobacz, jak Diego Poncelet ustanawia rekord świata w najszybszej prędkości na deskorolce.
Co ciekawe, pobił on rekord już pierwszego dnia testów, lecz osiągnąwszy prędkość 146,88 km/h, czuł, że może pojechać szybciej. Odczekał kolejne pięć dni, aż silny wiatr ustanie, a warunki staną się sprzyjające – po czym ostatecznie przekroczył barierę 150 km/h.
„Nigdy nie przyznałem się przed samy sobą, że moim prawdziwym celem było osiągnięcie prędkości 150 km/h – bałem się, że nie będzie to wykonalne” – powiedział Poncelet. "Ale zdałem sobie sprawę, że nie mogę siebie okłamywać - przy prędkości 146,88 km/h nie byłem jeszcze usatysfakcjonowany. Dopiero gdy osiągnąłem 151 km/h, byłem całkowicie zachwycony."
Diego Poncelet stoi przed tablicą pokazującą swoją rekordową prędkość w Quebecu, 22 września 2026 r.

Diego Poncelet zrealizował swoje życiowe marzenie pobijając rekord świata

© Red Bull Content Pool

Quotation
Dopiero gdy osiągnąłem 151 km/h, byłem całkowicie zachwycony
Diego Poncelet
01

Jak Diego Poncelet przygotowywał się do ustanowienia rekordu świata?

Poncelet połączył swoje doświadczenie jednego z czołowych deskorolkowców zjazdowych z badaniami nad aerodynamiką, specjalistycznym sprzętem i szczegółową analizą wszystkiego (od pozycji ciała po pogodę).
Sesje w tunelu aerodynamicznym w Genewie pomogły mu udoskonalić pozycję podczas jazdy i określić, jak długo będzie w stanie ją utrzymać. Trening fizyczny skupiał się na zapewnieniu jak największej aerodynamiki ciała. Pracował także nad mobilnością tułowia i szyi, co pomogło mu przyjąć wyjątkowo zwartą pozycję na desce.
Przy tak dużych prędkościach, nawet najmniejszy ruch mógł zdestabilizować deskorolkę. Dlatego zapamiętał każdy zakątek drogi, korzystając z pomalowanych na biało linii do nawigacji. Pozycja podczas jazdy zapewniała mu bardzo ograniczoną widoczność.
Kolejnym istotnym czynnikiem była sama droga – Route des Éboulements ma długość około 2,2 km i obejmuje prostą o długości 600 m z nachyleniem sięgającym 18 procent.
Diego Poncelet podczas ustanawiania rekordu świata na trasie Route des Éboulements w Quebecu, 22 września 2026 roku.

Diego Poncelet ciasno zaciska ręce, pędząc po Route des Éboulements

© Red Bull Content Pool

Rekord świata Diego Ponceleta w liczbach:
  • 151,83 km/h – prędkość Ponceleta
  • 2,2 km – przybliżona długość Route des Éboulements
  • 18% – maksymalne nachylenie drogi
  • 600m – długość stromej części prostego odcinka
  • 5 dni – tyle Poncelet czekał po swoim pierwszym rekordowym biegu na lepsze warunki
  • 10–14 km/h – wiatr w plecy podczas jego przejazdu z prędkością 151,83 km/h
Infografika pokazująca wszystkie szczegóły dotyczące rekordu świata w prędkości na deskorolce Diego Ponceleta.

Rekord świata ustanowiony przez Diego Ponceleta – w skrócie

© Charly López/Red Bull Content Pool

02

Sprzęt, dzięki któremu ustanowiono rekord

Nie chodziło jednak tylko o przygotowanie fizyczne – każdy element jego wyposażenia został precyzyjnie dostosowany pod kątem przygotowania do prędkości, aby umożliwić mu sprawne przecinanie powietrza przy jednoczesnym zachowaniu stabilności na desce. Aerodynamiczny strój wykonano z materiałów o specjalnej fakturze, które ułatwiały płynny przepływ powietrza wokół ciała, a umieszczony na plecach element typu „spoiler” dodatkowo ograniczał opór powietrza przy dużych prędkościach.
Marka Prada Linea Rossa nawiązała współpracę z Ponceletem, tworząc specjalistyczne obuwie oraz rękawice. Jego asymetryczne buty zaprojektowano tak, aby zapewniały stabilność i zmniejszały opór powietrza, a zastosowana w podeszwie wewnętrznej technologia pomagała amortyzować drgania pochodzące z nawierzchni drogi.
Diego Ponceletze swoim sprzętem podczas przejazdu na deskorolce, którym pobił rekord świata w Quebecu 22 września 2026 roku.

Pełen ekwipunek i zero strachu

© Red Bull Content Pool

03

Kulisy rekordowego przejazdu Ponceleta z prędkością 151,83 km/h

Kiedy w końcu nadeszło odpowiednie okno pogodowe, Poncelet zdecydował się na zjazd o długości 2,2 km. Przyjął swoją aerodynamiczną pozycję i polegał na pamięci trasy i jej pomalowanych na biało liniach, które go prowadziły. Przy tych prędkościach było niewiele miejsca na regulację – Poncelet używał jedynie subtelnych ruchów, aby kontrolować swoją prędkość i stabilność, kucając, aby przyspieszyć i stojąc, aby zwolnić. Mając za sobą wiatr wiejący z prędkością 10–14 km/h, ostatecznie osiągnął 151,83 km/h, stając się najszybszym deskorolkowcem na Ziemi.
04

Kim jest Diego Poncelet?

Urodzony w Meksyku, wychowany w Hiszpanii i Szwajcarii, Poncelet jest dwukrotnym mistrzem świata w downhillu, który dał się poznać jako jeden z najszybszych i najbardziej innowacyjnych sportowców w tym sporcie.
Początkowo marzył o zostaniu kierowcą Formuły 1, zanim odkrył skateboarding zjazdowy, a jego techniczny styl jazdy i fascynacja prędkością zaprowadziły go na sam szczyt tego sportu.

Oryginalny Red Bull

Red Bull Energy Drink

Dowiedz się więcej
Red Bull Energy Drink
Teraz, mając 27 lat, Poncelet zrealizował jedno ze swoich największych marzeń, a do swoich osiągnięć może dodać także tytuł najszybszego deskorolkowca na Ziemi.
Diego Poncelet wykazuje się skupieniem i opanowaniem podczas ustanawiania rekordu świata w prędkości na deskorolce w Quebecu 22 września 2026 roku.

Diego Poncelet – najszybszy deskorolkowiec na świecie

© Red Bull Content Pool

Sama liczba stanowi tu wyłącznie część całej historii. Od poszukiwania na świecie właściwej drogi po testowanie pozycji ciała w tunelu aerodynamicznym, Poncelet spędził lata na dążeniu do prędkości, o której nawet on nie zawsze był przekonany, że jest do osiągnięcia.
Przeczytaj nasz wywiad z Diego Ponceletem, aby dowiedzieć się, jak udało mu się pobić rekord świata.

Dowiedz się więcej

Diego Poncelet

Two-time downhill skateboarding world champion Diego Poncelet set a Guinness World Records™ speed record of 151.83kph in 2026, becoming the fastest skateboarder in a standing position.

HiszpaniaHiszpania
Zobacz profil
Deskorolka
Deskorolka