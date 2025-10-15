MotoGP: Diogo Moreira awansuje do klasy królewskiej w 2026 roku!

Diogo Moreira w sezonie 2026 awansuje do królewskiej klasy MotoGP, w której dosiądzie Hondy RC213V w barwach ekipy LCR prowadzonej przez Lucio Cecchinellego. Jego team-partnerem będzie doświadczony Johann Zarco, który w tym roku triumfował w domowym wyścigu we Francji oraz finiszował na podium w Wielkiej Brytanii.
Dołączenie do mistrzostw świata MotoGP z zespołem LCR Honda to spełnienie marzeń. Chcę podziękować Hondzie i całemu zespołowi za wiarę we mnie i za danie mi tej niesamowitej szansy. Jestem podekscytowany możliwością nauki, rozwoju i walki o mocne wyniki na najwyższym poziomie wyścigów motocyklowych.
Diogo Moreira karierę zaczynał w rodzimej Brazylii od startów w motocrossie, aż w wieku 17 lat przeprowadził się do Hiszpanii, by kontynuować karierę. W drodze do Motocyklowych Mistrzostw Świata, sięgnął po tytuł w European Talent Cupie, a także rywalizował w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 oraz pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup.
W Grand Prix Moreira zadebiutował w 2022 roku jako 19-latek, kończąc sezon na ósmej pozycji w mistrzostwach i z tytułem najlepszego "pierwszoroczniaka". Rok później wywalczył swoje pierwsze podium, pole position oraz zwycięstwo w Motocyklowych Mistrzostwach Świata, zapewniając sobie tym samym awans do klasy Moto2. Po trudnym debiucie, w finale sezonu 2024 Moreira po raz pierwszy stanął na podium w pośredniej kategorii.
W sezonie 2025, na cztery rundy przed końcem, Brazylijczyk jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Moto2. Na koncie ma trzy wygrane wyścigi oraz cztery finisze na podium. Do liderującego Manu Gonzaleza traci zaledwie 9 punktów, na 100 możliwych jeszcze do zdobycia.