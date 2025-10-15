MotoGP: Diogo Moreira awansuje do klasy królewskiej w 2026 roku!

w sezonie 2026 awansuje do królewskiej klasy MotoGP, w której dosiądzie Hondy RC213V w barwach ekipy LCR prowadzonej przez

Lucio Cecchinellego

. Jego team-partnerem będzie doświadczony

, który w tym roku triumfował w domowym wyścigu we Francji oraz finiszował na podium w Wielkiej Brytanii.