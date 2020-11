DiRT 5 - to brudna "ścigałka" idealna na jesienne wieczory!

Ten rok jest wyśmienity dla miłośników gier wyścigowych. Wpierw F1 2020 , potem MotoGP'20 i RIDE4 . Teraz przyszedł czas na DiRT 5 - ścigałka ta nie jest ani rewolucyjna, ani ewolucyjna, ale potrafi przysporzyć solidnej dawki satysfakcji. Co sprawia, że w nowej grze Codemasters jeździ się tak przyjemnie, a które z elementów produkcji twórcy mogli wykonać zdecydowanie lepiej?

Torów i warunków do wyboru, do koloru!

Od początku gra oferuje nam cały wachlarz tras, na których można się ścigać. Co prawda nie są to tory prawdziwe, a jedynie realistycznie zaprojektowana fikcja, ale w sumie mamy do dyspozycji całkiem pokaźną pulę obiektów zlokalizowanych na całym świecie - możemy ścigać się na trasach m.in. Brazylii, Norwegii i Chin. Wiele z torów umożliwia jazdę w obu kierunkach. Zdecydowanie ciekawym trybem jest ten ze zmiennymi warunkami pogodowymi podczas jednego wyścigu – dzięki temu możemy w ok. 5 minut doświadczyć strug deszczu, promieni słońca a nawet zamieci śnieżnych i lodu pokrywającego trasę. I oczywiście mnóstwa błota!

Błoto. Błota nigdy za wiele... :) © Codemasters

W tym momencie warto podkreślić, że na każdej z nawierzchni auto zachowuje się inaczej , jednak jazda nadal jest przyjemna – wciskacie gaz do dechy i z każdego zakrętu wychodzicie uślizgiem, a hamowanie... Cóż, przyznajemy bez bicia, że sami o nim czasami zapominaliśmy, bo ogrom efektów specjalnych dokoła gracza po prostu wgniata w fotel.

Graficzne eldorado

Flary, kibice, przelatujące samoloty a nawet zorza polarna – to wszystko robi kolosalne wrażenie. I czasami może przytłaczać, bo jednak wszystkie te "fajerwerki" skutecznie odrywają gracza od głównego zadania , ale... taka formuła bardzo się nam podoba!

W DiRT 5 rozgrywka jest efekciarska i dynamiczna! © codemasters

Podczas nocnej jazdy nie raz i nie dwa można się zagapić nie w to miejsce, w które powinno się patrzeć – podświetlony zamek w Norwegii i diabelskie młyny robią kolosalną robotę. Do tego świetnie odwzorowane brazylijskie fawele z pomnikiem Chrystusa na szczycie, kwitnące na różowo drzewa wiśniowe w Chinach i przepiękne sawanny w Afryce – czego chcieć więcej?

W grze jest mnóstwo pięknych widoczków, ale warto patrzeć na drogę! © Codemasters

Uszkodzone auto wygląda efektownie, ale...

W przypadku częstego zderzania się z rywalami i przeszkodami, samochód oczywiście ulega uszkodzeniom . Sami doświadczaliśmy wielokrotnie jazdy chociażby z urwanymi drzwiami kierowcy albo bez maski - to normalka przy nieostrożnej jeździe. Co ciekawe jednak, kolejne uszkodzenia samochodu... nie mają wpływu na jego osiągi.

Może wymagamy zbyt wiele, ale chociaż minimalny spadek mocy albo utrudnienie w prowadzeniu , z pewnością dodałoby nieco realizmu. Z drugiej – na pewno nie ogranicza to wyśmienitej zabawy płynącej z rozgrywki i zdecydowanie taki był gameplayowy zamysł. Gdyby bowiem uważać na absolutny brak uszkodzeń, o ekstremalnej jeździe z gazem wciśniętym w podłogę nie mogłoby być mowy.

Jeszcze więcej błota - uwielbiamy to! © Codemasters

Mało rozbudowany tryb kariery

Główną oś gry stanowi oczywiście tryb kariery , któremu jednak brakuje nieco większego rozbudowania. Cała zabawa opiera się tak naprawdę na kończeniu jednych wyzwań i odblokowywaniu kolejnych. Każdy rozdział kończy się wyścigiem z bossem.

Zdecydowanie brakuje nam w tym wszystkim np. przerywników filmowych, bo cała fabuła opiera się jedynie na dialogach . W finale czeka nas natomiast pojedynek z odwiecznym rywalem protagonisty. Historia więc dosyć typowa dla wszelkiej maści ścigałek – chociaż nie oznacza to, że to zła opcja!

Raz błoto, a raz... piękne widoczki i błoto ;) © Codemasters

W każdej "rundzie" (w sumie sezon liczy ich ponad trzysta!) możemy zdobyć określoną liczbę pieniędzy, uzależnioną od pozycji na mecie. Są to jednak na tyle duże kwoty, że w miarę szybko umożliwiają zakupy lepszych samochodów . Na starcie mamy w garażu po jednym aucie z każdej kategorii wyścigowych, które możemy modyfikować jedynie wizualnie.

Do tego w wyścigu mamy do wykonania dodatkowe zadania , jak zaliczenie odpowiedniej liczby driftów, wyprzedzania, albo nawet uderzenia w rywali! Patrząc na grę z tej perspektywy nie dziwi, że uszkodzenia samochodu nie wpływają na jego osiągi.

W trybie kariery możemy też wybrać naszego sponsora , od którego dostajemy gratyfikacje za osiągnięcie konkretnego celu. Niestety jego logo nie wyświetla się na naszym samochodzie. Ponadto sponsora można zmienić w trakcie gry, a nagrody otrzymywane od niego tak naprawdę nie mają większego znaczenia przy odblokowywaniu kolejnych etapów gry. To niestety raczej minus produkcji, w której doszukiwalibyśmy się z chęcią realistycznych smaczków.

Wyścig w orientalnych klimatach? Za to kochamy DiRT 5! © Codemasters

Modyfikacji mogłoby być więcej

Gra oferuje nam też możliwość modyfikowania naszych samochodów - od zmiany koloru po nanoszenie kalkomanii. Niestety nie ma możliwości dokonywania poważnych zmian – chociażby kół czy spoilerów. Jednocześnie modyfikacje w żaden sposób nie wpływają na osiągi samochodu. Z jednej strony to chyba nienajlepszy krok, ale z drugiej – w myśl zasady, że ta pozycja ma przede wszystkim dostarczać frajdy – nie jest to takie złe rozwiązanie. Można byłoby co prawda pokusić się o system rozwoju chociażby jednostki napędowej, hamulców i zawieszenia, nawet na klasycznej zasadzie poziom 1/2/3. To mogłoby umożliwić inwestowanie wygranych pieniędzy w modyfikacje obecnego samochodu , bez konieczności kupowania zupełnie nowego egzemplarza.

Z drugiej jednak strony, brak większych modyfikacji samochodów pozwala graczom nie przejmować się kwestiami technicznymi, byle tylko być szybszym. Po prostu mamy wybrać samochód, nieco go sobie "pokolorować", nałożyć naklejki i... po prostu dobrze się bawić!

Opcji customizacyjnych jest niestety niewiele... © Codemasters

Za mało funu? Przejdź do trybu Playgrounds i innych!

Jeżeli to nadal nie przekonuje Was do tej pozycji, warto mieć na uwadze, że oferuje ona szalony wręcz tryb Playgrounds . Co to takiego? Nic innego, jak możliwość tworzenia swoich tzw. placów zabaw. Mówiąc w skrócie: tworzenie własnego toru, po którym będziemy się ścigali, jeszcze nigdy nie było tak proste. Przyznajemy, że sami nie zabawiliśmy jeszcze w tym trybie zbyt długo - ale podczas ustawiania kolejnych przeszkód i ramp można przepaść w grze na długie godziny. Opcja ta zwiększa jednak znacznie regrywalność produkcji - a to ogromny plus w każdej grze wyścigowej!

Zamiast zabawy w karierę, można też po prostu, w próbie czasowej, kręcić jeszcze lepsze wyniki na konkretnej trasie... wybierając taki model samochodu, na jaki tylko mam się tylko ochotę. Jedyny aspekt, który powinien ulec poprawie, to decyzja o mieszanych warunkach pogodowych - gdy zdecydujemy się na nie, nie możemy zmienić pory dnia! Trzeba to zrobić wcześniej, bo po wyborze warunków nie będzie już to możliwe.

Oczywiście producenci udostępnili też tryb online oraz, co najważniejsze chyba podczas spotkań ze znajomymi – tryb split screen . I to nawet nie tylko na dwie, ale aż na cztery części! Co warto mieć na uwadze, z podzielonym ekranem możemy też rywalizować w trybie kariery.

Mówiliśmy już coś o błocie...? :) © Codemasters

Dla kogo DiRT 5? Dla każdego!

Zaczniemy od złego, by zakończyć na dobrym. Na minus zdecydowanie zaliczylibyśmy niezbyt rozbudowany tryb kariery, zniszczenia nie mające wpływu na osiągi oraz, co nie jest jednak zbytnim utrudnieniem, brak spolszczenia gry .

Przyznajemy jednak wprost, że gra od początku dostarczyła nam sporo frajdy. Próg wejścia zdecydowanie nie jest wygórowany, a całości smaczku dodaje fakt, że nawet jeśli nam coś nie wyjdzie – w zasadzie wystarczy dotoczyć się do mety, by przejść do kolejnego etapu. Wielu graczom taka formuła zabawy może przeszkadzać, ale wszystkim, którzy chcą po prostu pojeździć dla rozrywki – zdecydowanie DiRT 5 polecamy!

Warto więc pamiętać, że to zdecydowanie ścigałka zręcznościowa, a nie hiper-realistyczny symulator - więc chodzi tu przede wszystkim o wyśmienitą zabawę i taką DiRT 5 oferuje. Nawet początkujący gracze z pewnością spędzą przy tej pozycji wiele godzin, zanim się (o ile w ogóle) znudzą - to z pewnością dobra wprawka przed innymi grami z serii!

