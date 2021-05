Poradnik: Dirt Jumping - jak wykonać pierwsze triki na rowerze?

Dowiedz się więcej Builder 49 min Zobacz film

Dirt jumping to odmiana kolarstwa grawitacyjnego, która polega na skakaniu na rowerze. Zawodnicy uprawiają dirt jumping na specjalnie przygotowanych trasach, zbudowanych głównie z ziemi i drewna. O ile lądowania są w 99% przypadków usypane z ziemi, to w przypadku wybić, mamy często do czynienia z drewnianymi kickerami. Rozmiary skoczni zależą przede wszystkim od poziomu zaawansowania riderów. Z czasem, gdy początkujący zawodnicy poczują się pewnie na mniejszych stolikach (skoczniach, które nie mają dziury między wybiciem i lądowaniem), zaczynają przenosić się na większe przeszkody, na których lata się zazwyczaj na odległość 5-8 metrów.

Rower do dirt jumpingu i pierwsze trasy - podstawy

Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z dirt jumpingiem, musisz zadbać o dwie rzeczy - trasę i rower. Kask i ochraniacze traktujemy jako "oczywistą oczywistość".

Rower

Żeby zacząć swoją przygodę z dirt jumpingiem wcale nie potrzebujesz roweru za 10 tysięcy z amortyzowaną ramą i przednim widelcem z najwyższej półki. Wiele osób wykonywało swoje pierwsze skoki na zwykłym górskim rowerze. Oczywiście, nie warto popadać w skrajności i ruszać na hopy z damką ukradzioną mamie lub marketowym rowerem o wadze 30 kilogramów. W najlepszym wypadku taki sprzęt podda się na pierwszej sesji, w najgorszym, poza sprzętem, załatwisz też samego siebie i zamiast na hopach, pierwszy sezon spędzisz w szpitalu.

Nawet rower wpasował się w gangsterski klimat! © Bartek Woliński 01 / 04

Wróćmy jednak do roweru. Pierwsze, podstawowe umiejętności, takie jak bunny hop czy manual, możesz wypracować na zwykłym "góralu". Bez tych dwóch umiejętności lepiej nie szarpać się za techniczne, dirtowe skocznie. Gdy polecisz swoje pierwsze hopy i zdecydujesz, że dirt jumping, jest właśnie tym, co przez całe życie chciałeś robić, musisz zastanowić się nad zakupem odpowiedniego sprzętu . Jak mówiliśmy, DA SIĘ latać na "zwykłym", górskim rowerze, ale ze względu na jego geometrię i przeznaczenie, jest to zdecydowanie trudniejsze i dużo bardziej niebezpieczne.

Rowery do Dirt Jumpingu zostały zaprojektowane z myślą o lataniu naprawdę konkretnych skoczni. W związku z tym, ramy posiadają odpowiednią geometrię, a wszystkie komponenty, od amortyzatora, przez mostek i kierownicę, do korby i kół włącznie, posiadają odpowiednie wzmocnienia, które wydłużają żywotność i zapewniają odporność na wszelkiego rodzaju przeciążenia i uderzenia. Na takim rowerze po prostu skacze się łatwiej, bo dokładnie do tego został stworzony. Typowa dirtówka posiada koła w rozmiarze 26 cali, amortyzator o skoku 100 mm, jest krótka i tak lekka, jak to możliwe. Ramy do dirt jumpingu są zazwyczaj wykonane z aluminium lub stali, ale słyszeliśmy o riderach, którzy do swoich rowerów wrzucali nietypowe ramy z tytanu. Większość rowerzystów preferuje jazdę na hardtailach, ale są też tacy, którzy z różnych przyczyn wybierają ramy amortyzowane, np. NS Soda Slope, Trek Ticket, Dartmoor Shine itp. Zapewniają one nieco większy komfort jazdy i mogą uratować zawodników w przypadku konkretnego dobicia, ale są droższe, trudniej się je serwisuje i ważą więcej od swoich sztywnych odpowiedników.

Trasy

Dirt jumping, jak sama nazwa wskazuje, uprawia się na ziemnych (dirt) skoczniach. Jeśli chcesz zacząć skakać, musisz znaleźć miejsce z odpowiednimi hopkami lub jeśli to konieczne, zorganizować spot treningowy na własną rękę.

Pamiętaj jednak o świętej zasadzie "No Dig, No Ride", której dirtowcy przestrzegają bardziej niż kodeksu prawnego . Co to oznacza w praktyce? To, że nie możesz się pojawić na hopach zbudowanych przez obcą ekipę, poskakać kilka godzin i zniknąć, jak gdyby nigdy nic... Oczywiście nie zawsze na trasie będzie ekipa budowniczych, odpowiedzialnych za budowę nowych przeszkód, ale jeśli pojawisz się w lesie i spotkasz grupę riderów, którzy machają łopatami, to według rowerowego kodeksu powinieneś przywitać się i spytać, czy ekipa nie potrzebuje pomocy. Tak zachowują się riderzy posiadający dobre, rowerowe maniery. Jeśli nigdy wcześniej nie kopałeś hop, po kilku godzinach na łopacie zorientujesz się, że formowanie nowych przeszkód to naprawdę świetna zabawa, która dla wielu osób jest równie satysfakcjonująca, co sama jazda!

Prostszy scenariusz mamy już przerobiony, więc teraz weźmiemy na warsztat drugą opcję, w której jesteś jedynym dirtowcem w swoim mieście i musisz zorganizować sobie spot treningowy na własną rękę. Jak zbudować pierwsze skocznie? Jak wymierzyć odległości, sprawdzić kąty, dobrać odpowiednią prędkość? Odpowiedź jest tak prosta, jak skomplikowana - metodą prób i błędów. Zacznij od mniejszych skoczni z płaskimi wybiciami i lądowaniami. Gdy oblatasz hopę i stwierdzisz, że jesteś gotowy na kolejny krok, podkręć trochę wybicie, ale zadbaj o to, by było odpowiedni długie. Nie usypuj progu na samej krawędzi, bo taka skocznia będzie Cię podbijać w niekontrolowany sposób. Wybicie musi być długie i płynne i to samo tyczy się lądowania. Gdy hopy "na wprost" przestaną sprawiać Ci problemy, spróbuj z innymi konstrukcjami - hipami, shark finami itp. Bądź kreatywny, bo to klucz do sukcesu.

Nie masz zajawki na kopanie hop? Sprawdź film Buidler i nakręć się do akcji!

Builder

Pierwsze kroki - jak zacząć przygodę z dirt jumpingiem

Sposobów jest mnóstwo, ale najbardziej doświadczeni instruktorzy zawsze polecają metodę małych kroków. Nie możesz wskoczyć na nowy rower i od razu ruszyć na kilkumetrowe hopy, bo to proszenie się o kontuzję. Warto zacząć od nauki podstawowych umiejętności, jazdy na pumptracku, skateparku, skoków na niewielkich stolikach, które z czasem zamienią się w konkretne dirtowe hopy. Bunny hop i manual, to dwa absolutnie kluczowe skile, bez których nie warto ruszać na hopy. Możesz je trenować pod domem, więc bierz się do pracy, a jeśli opanowałeś je do perfekcji, cóż... przed Tobą kolejne zadania do odblokowania:

Pumptrack

Co pumptrack ma wspólnego z dirt jumpingiem? W zasadzie wszystko. Jazda na pumpie to taka okrojona wersja DJ, bo poza dużymi skoczniami (małe da się znaleźć na pumptrackach), na torach jest wszystko, co na dirtowych trasach - zakręty, rollery, niewielkie przelotówki. Pumptrack to plac treningowy, na którym trenują zawodnicy uprawiający najróżniejsze odmiany kolarstwa. Niezależnie od poziomu zaawansowania, zawsze jest coś nad czym można pracować. Kontrola, balans, pompowanie, bunny hop, manual - tego wszystkiego nauczysz się właśnie na pumptracku. To naprawdę idealna rozgrzewka przed dirtowymi hopami, więc nie trać czasu i leć trochę popompować!

Skatepark

Wydaje Ci się, że latanie wielkich hop to najtrudniejsza odmiana kolarstwa grawitacyjnego? Cóż. Przyznamy, że przez bardzo długi czas, nam również się tak wydawało. Po pewnym czasie okazało się jednak, że to techniczne triki, wykonywane na skateparku lub bowlu , są tak naprawdę najtrudniejsze do ogarnięcia. Do wykonania większości sztuczek potrzebna jest spora siła, idealny timingi i perfekcyjne czucie roweru. Skatepark to kolejne miejsce, które może Cię przygotować do latania dużych hop. Nie musisz od razu katować trików. Odblokuj kilka transferów, dopracuj swojego bunny hopa, znajdź miejsca, w których rower może przyspieszyć i zacznij wykorzystywać umiejętności nabyte na pumptracku. Krok po kroku.

Trening na skateparku © nathangallagher.com/Red Bull Content Pool

Dirt Jumping - jak wykonać pierwsze triki

Tak, to właśnie ten moment. Wiesz już jak płynnie poruszać się po pumptracku i skateparku. Jesteś prawdziwym królem manuala, a przy pomocy bunny hopa przeskakujesz tyczkę powieszoną kilkadziesiąt centymetrów nad powierzchnią ziemi. Postanowiłeś, że w tym sezonie odblokujesz pierwsze triki na hopach i nie ma już odwrotu.

Poczwórny tailwhip w wykonaniu Dawida © Bartek Woliński

W tym momencie, wszystkie poradniki się kończą. To początek zupełnie nowej drogi, którą musisz już przejść w pojedynkę, przy pomocy bardziej doświadczonych riderów, którzy podpowiedzą Ci to i owo.

Pamiętaj jednak, że niczego nikomu nie udowadniasz. Jeździsz dla siebie, a w jeździe na rowerze, najważniejsza jest właśnie jazda na rowerze. Oblataj hopy tak, by czuć się na nich naprawdę pewnie. Gdy poczujesz buzację i zrozumiesz, że nadszedł moment próby, daj z siebie wszystko!

Zapisz Zapisz Udostępnij