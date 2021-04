Hej DJ, puść jakiś numer do tańca!

Ich zdolność do ciągłego znajdywania muzyki, która napędza b-boys i b-girls do tańca, zbudowała im pozycję w środowisku. Obaj są stałymi bywalcami największych wydarzeń na scenie, w tym

Ja zacząłem dlatego, ponieważ chciałem nauczyć się scratchować. Dorastałem słuchając hip-hopu i pomyślałem, że to jest super. Przy którejś płycie, gdy usłyszałem na niej didżejski scratch, pomyślałem, że „ok, muszę się nauczyć, jak to zrobić”. Z biegiem czasu moja pasja przekształciła się także w poszukiwanie płyt, odkrywanie nowej muzyki, a i również jej samodzielne produkowanie.

Lean Rock: Na początku zdecydowanie uwielbiałem rockowe i jazzowe breaki, ale z czasem odkryłem, że większość muzyki, którą grają DJ-e, pochodzi z różnych gatunków muzycznych, więc nie ma co się zamykać tylko na określone rzeczy. Według mnie, jeśli coś jest fajne i nadaje się do wykorzystania podczas bitwy, po prostu to gram. Na pewno staram się znajdywać taką muzykę, która nie tylko mnie inspiruje.

Jak myślisz, jak ważne jest, by b-boys i b-girls sami chętnie odkrywali nową muzykę do tańca i poszerzali swoje muzyczne horyzonty?

Lean Rock: Myślę, że to bardzo ważne, ponieważ muzyka jest świetną inspiracją. Jeśli ćwiczysz w kółko to samo, twój taniec szybko może się zestarzeć. Warto zmienić swoją rutynę, aby zrobić coś innego, a nowa muzyka bardzo w tym pomaga.

