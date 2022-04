DJ LazyOne puszcza bity, ty freestyluj

to wydarzenie, podczas którego rządzi freestyle rap. Uczestnicy mierzą się ze sobą w pojedynkach jeden na jeden, rywalizując ze sobą na spontanicznie klejone wersy i słowa. Pomaga im w tym DJ LazyOne, podkręcająca atmosferę swoją zgrabnie przygotowaną selekcją najlepszych podkładów. Możesz je teraz włączyć w specjalnym mixtapie, do którego też możesz spróbować samodzielnie nawijać. A potem zgłosić się do

jest inne. Ciężko mi określić, które jest trudniejsze, bo każde czelendżuje mnie w innych aspektach. Chociaż... potrzeby freestyle’owców na walkach możesz wcześniej rozkminić, ale już to, kto przyjdzie do klubu, nie zawsze jest takie oczywiste. (uśmiech)