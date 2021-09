DJ Lean Rock: Uwielbiam to połączenie muzyki i breakingu

w 2013 roku. Red Bull potrzebował wtedy oryginalnej muzyki do grania jej podczas zawodów i tak to się zaczęło. Potem zacząłem współpracować z różnymi producentami i muzykami, aby tworzyć muzykę specjalnie

Czy to znaczy, że interesujesz się tylko muzyką, do której najczęściej tańczy się breaking?

Czy to znaczy, że interesujesz się tylko muzyką, do której najczęściej tańczy się breaking?

Czy to znaczy, że interesujesz się tylko muzyką, do której najczęściej tańczy się breaking?

A skąd masz pewność, że właśnie do twoich numerów b-boye będą tańczyć? Robisz to na jakimś specjalnym patencie?

A skąd masz pewność, że właśnie do twoich numerów b-boye będą tańczyć? Robisz to na jakimś specjalnym patencie?

A skąd masz pewność, że właśnie do twoich numerów b-boye będą tańczyć? Robisz to na jakimś specjalnym patencie?