DJ NOZ: 5 patentów na udaną imprezę

, robił w Polsce wiele rzeczy i grał mnóstwo imprez, zanim to było modne. Teraz wydaje swoją autorską epkę o wymownym tytule „Riddim n Jazz”, na której bashmentowe rytmy mieszają się ze smoothjazzowymi melodiami. „Od dawna grało mi to w głowie, a dzisiaj się materializuje” – mówi NOZ, puszczając nam pierwszy singel. Spotkasz go grającego m.in. na Ulicy Elektryków, w Mewie Towarzyskiej czy

Takiego wydarzenia w Polsce nie było: na dwa dni 9 topowych warszawskich klubów i barów przenosi się pod jeden adres i do specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, w której zagra DJ NOZ i 40 innych muzycznych wykonawców. Na Red Bull Warsaw Unlocked znajdziesz wszystko, co najlepsze w mieście. Tej nocy nie musisz jeździć po stolicy i szukać miejsca dla siebie – najlepszą rozrywkę dostarczymy ci pod jednym dachem, przy ulicy Kredytowej 9 w Warszawie.

To bardzo ważne. Jak masz porwać ludzi do zabawy jako DJ, skoro sam źle się bawisz do muzyki, która grasz?

Jak aktor w teatrze albo na planie filmowym. I pamiętaj o swojej roli! Wymarzona postawa to być jak prezydent. Granie imprez to nie jest robota dla miękkich ludzi, tu nie ma, że się wahasz, tu trzeba podejmować decyzje, od których zależy los melanżu!

