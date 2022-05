DJ VIT. i ten hiphopowy rock’n’roll

To, że jest autentyczny. Daje do zrozumienia, że życie nie zawsze nas rozpieszcza, jak to widać na przykład na Instagramie, ale każdy jest kowalem swojego losu i w ogromnej mierze to od nas zależy, jak to swoje życie przeżyjemy.

& Kukon „5 blondynek”. Tam po raz pierwszy osobiście przeciąłem sie z Kubą. Nie było niezręcznej ciszy, od razu wywiązała się fajna, luźna rozmowa. Kukon okazał się prywatnie mega spoko gościem, a nie raperem z wyje*anym w kosmos ego. To, plus wstępny zarys projektu „Ogrody on Tour", sprawiło, ze nie zastanawiałem się długo, gdy padła propozycja wspólnego zagrania tej trasy.

Jeśli chodzi o party djing to wyznaje zasadę, ze jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia impreza. Dlatego zamiast rozpamiętywać eventy z przeszłości wolę skupić się na tym, co można zrobić, żeby następne były jeszcze lepsze... Aczkolwiek dość fajnie wraca mi się wspomnieniami do mojego niedawnego setu przed koncertem Janka-rapowanie w krakowskiej Tauron Arenie.

To było lata temu. Okolice Torunia. Ziomal ogarnął wyjazdową bibę do zagrania. Jeden z jej uczestników, dość mocno zrobiony, pomylił mnie z rezydentem tego miejsca, który chwilę wcześniej obiecał, że zagra mu jakiś kawałek... I prawie rozwalił mi za to laptopa na moich oczach.

Od tzw. małolata wydawało mi się, że mam nienajgorszy gust muzyczny i potrafię ciekawie selekcjonować numery. Później podczas moich pierwszych wizyt w klubach zamiast tańczyć na parkiecie, zastanawiałem się, jak bym to zrobił na miejscu DJ-a i jak ludzie by na to reagowali... Parę lat później poznałem DJ-a Haade, który pomógł mi z tym wystartować od strony technicznej, a dziś sobie jeżdżę po całym kraju i wydaje mi się, ze jest nienajgorzej. (uśmiech)

