Dlaczego oglądamy esport?

Pamiętacie jak w dzieciństwie oglądało się zmagania kolegów w grze? Oczywiście jednocześnie czekając na swoją kolej, by móc się sprawdzić i zdobyć więcej punktów. Nadal wiele osób lubi podglądać rozgrywkę innych graczy; czasem, by poznać fabułę gry albo znaleźć sposób na bossa, z którym męczymy się od tygodnia. Dzięki postępom w technologii, nie trzeba nawet wychodzić z domu, by obejrzeć wirtualne potyczki osób z całego świata na Twitchu czy YouTube. Dlaczego by więc nie połączyć zamiłowania do gier wideo ze sportowymi emocjami?